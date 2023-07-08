Aziz Vukolos Kilisesi nasıl gidilir? Kilise hakkında merak edilenler

Aziz Vukolos Kilisesi, İzmir’in tarihi kiliseleri arasında yer almaktadır. Rum Ortodoks kilisesi olarak uzun yıllar hizmet vermiştir. Zaman içinde restorasyonlar geçiren kilise günümüzde kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Peki Aziz Vukolos Kilisesi İzmir’in neresinde bulunuyor? Aziz Vukolos Kilisesi’ne nasıl ulaşılır? Kilise hakkında merak edilenleri sizin için derledik.

Aziz Vukolos Kilisesi, İzmir’in en eski kiliselerinden biri olarak bilinir. Bu tarihi kilise, Aziz Vukolos adına inşa edilmiştir. Kilisenin 1886 yılında İzmir’de yaşayan Rum Ortodos cemaati tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Aziz Vukolos Kilisesi’nin mimari tarzıyla yapıldığı dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Özellikle kilisenin dış cephesinde yer alan süslemeler ve detaylar, bu döneme özgü sanat anlayışını ifade eder. Kilise, klasik bir planına sahiptir ve iç mekanında dikkat çeken mozaikler ve freskler bulunur.

Aziz Vukolos Kilisesi, Hristiyan cemaati için önemli bir ibadet yeri olmasının yanı sıra, tarihi ve kültürel bir miras olarak da büyük bir değere sahiptir. Kilise, ziyaretçilerine tarih ve sanat açısından zengin bir deneyim sunar. Aziz Vukolos Kilisesi zaman içinde çeşitli onarımlar geçirmiş ve bazı bölümleri restore edilmiştir. Bununla birlikte, kilisenin özgün yapısının büyük ölçüde korunduğu söylenebilir. Her yıl birçok turist ve yerli ziyaretçi, Aziz Vukolos Kilisesi’ni keşfetmek ve tarihin büyüleyici atmosferinde yolculuk yapmak için burayı ziyaret etmektedir.

Aziz Vukolos Kilisesi’nin Tarihi

Kilisenin işlevi, 1922 yılına kadar devam etti. Ancak İzmir’den ayrılan cemaatiyle birlikte yıllarca terk edilmiş durumda kaldı. 1924 yılında ise Atatürk’ün isteği üzerine Asar-ı Atika Müzesi’ne dönüştürüldü. Zamanla müzenin işlevi değişti ve Kültür Bakanlığı tarafından bir opera çalışma salonu olarak kullanılmaya başlandı. Ancak talihsiz bir yangın sonrasında bu yapı kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte müzecilik çalışmalarının önem kazanmasıyla, bazı kabartmalar, heykeller, frizler ve birçok tarihi eser kurtarılarak bahçeye yerleştirildi. 1951 yılında müze fuar alanına taşındı. Yapı, Maliye Hazinesi’ne ait olup 17 Ocak 1975 tarihinde yapılan genelgeyle korunması gereken bir kültür varlığı olarak tescil edildi.

2003 yılında yapı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimari Restorasyon Bölümü tarafından 2004-2007 yılları arasında hazırlanan restorasyon projesi, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından gerçekleştirildi. Aralık 2008’de restorasyon çalışmaları başladı ve Basmane – Aziz Vukolos (Ayavukla) Kilisesi Restorasyon Projesi ve Uygulama Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir 1 Numaralı Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayıyla gerçekleştirildi.

Günümüzde Aziz Vukolos Kilisesi

Günümüzde Aziz Vukolos Kilisesi 2009 yılından beri Kültür Merkezi ve Basın Müzesi olarak hizmet vermektedir. Ayrıca Anı Evi olarak da kullanılan kilise, ziyaretçilere farklı kültürel deneyimler sunmaktadır. Restorasyon çalışmaları sonucunda, bu tarihi yapı orijinal görünümünü korurken, yeni işlevleriyle de halkın hizmetine sunulmuştur. Aziz Vukolos Kilisesi, İzmir’deki kültürel zenginliğin bir simgesi olarak, hem yerli hem de yabancı ziyaretçileri ağırlamaktadır. Kilisenin içinde yer alan Kültür Merkezi ve Basın Müzesi, ziyaretçilere İzmir’in tarihine ve kültürel mirasına dair bilgiler sunmanın yanı sıra, sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Aziz Vukolos Kilisesi’ne nasıl gidilir?

Aziz Vukolos Kilisesi İzmir Basmane’de yer almaktadır. Kilise İzmir’in merkezi bir konumunda bulunduğu için toplu taşıma ile kolayca ulaşım sağlanabilir. İzmir metrodan Basmane durağında inerek kiliseye kolayca ulaşabilirsiniz. Basmane metro ile kilise arasında 700 metrelik bir mesafe bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Basmane bölgesine giden bir çok otobüs vardır. İzmir’in hangi noktasından kiliseye ulaşmak istiyorsanız Basmane’nin Etiler Mahallesinden geçen herhangi bir otobüse binebilirsiniz.

https://www.gazeteyenigun.com.tr/aziz-vukolos-kilisesi-nasil-gidilir-kilise-hakkinda-merak-edilenler