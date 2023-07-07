Haig Yazdjian, Kardeş Türküler’in konuğu olarak İstanbul’da

Kalamış Yaz Festivali 3 Temmuz’da başladı. Film gösterimleri, konserler ve spor etkinliklerin yer aldığı festival, 10 Eylül’e dek sürecek.

Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılış konserini ise Kardeş Türküler verecek. 30. kuruluş yıldönümünü kutlayan topluluğa Seyyal Taner ile Haig Yazdjian konuk sanatçı olarak eşlik edecek.

8 Temmuz Cumartesi saat 21.00’de başlayacak konsere Kalamış Atatürk Parkı ev sahipliği yapacak. Konserin ve festivalin biletleri Mobilet üzerinden temin edilebilir.

Agos