Dağlık Karabağ’da çözüm

Dağlık Karabağ ile ilgili günümüze kadar yansıyan sorunlar, Stalin ve SSCB Kafkasya Bürosu’nun kararları kaynaklıydı. Bölge 1917 Devrimi sonrası Transkafkasya Cumhuriyeti’ne katılmış, kısa süre sonra Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan toprağı sayılmıştı

İzzeddin Çalışlar / Son dört yıldır Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalara sahne olan Dağlık Karabağ bölgesi, Birinci Dünya Savaşı sonundan beri istikrara kavuşamamıştı. Önce Birinci Ermeni Meclisi bölge yönetimine hâkim olmuş, ardından İngiliz denetimine geçerek Azerbaycan Hükümeti’nin desteğiyle Genel Vali Hüsrev Bey Sultanov’un yönetimine girmişti. 1920…

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https://gazeteoksijen.com/cumhuriyete-giden-52-hafta/daglik-karabagda-cozum-182799