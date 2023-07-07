CHP’li İzmir Büyükşehir ‘Kültür Merkezi’ olarak kullanıyordu! Kilisedeki parti İzmir Rum Ortodoksları’nı rahatsız etti

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kültür Merkezi’ olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi’nde bir şirket tarafından düzenlenen parti, İzmir Rum Ortodokları’nı rahatsız etti. İzmir Rum Ortodoks Toplumu adına, yazılı bir açıklama yayınlayan Yorgo Teodoridis, “Çok derin, çok tarifsiz kederimizi, incinmişliğimizi, hüznümüzü sizinle paylaşıyoruz. Çünkü bizim birbirimizden başka kimsemiz yok” dedi.

HUZEYFE ATICI

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ve CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kültür Merkezi’ adı altında çeşitli etkinlikler düzenlenen Aziz Vukolos Kilisesi’nde yaşanan müzikli eğlence partisi, İzmir Ortodoks toplumunu incitti.

Toplum adına yazılı bir açıklama yayınlayan başkan Yorgo Teodoridis, incindiklerini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Müslüman dostlarımız, Yahudi dostlarımız, Levanten dostlarımız, İzmirliler, yerel ve merkezi yöneticilerimiz merhaba, ille de Türkçenin hiçbir dilde benzeri olmayan duygular, tınılar, renkler, kokular, ezgiler taşıyan sözcüğü merhaba ile başlamak istedik. Önce merhaba’da buluşup sonra da çok derin, çok tarifsiz kederimizi, incinmişliğimizi, hüznümüzü sizinle paylaşmak. Çünkü bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Yüzlerce yıldır bu kadim şehirde birlikte yaşadık. Karşılıklı yanlışlarımız oldu, karşılıklı doğrularımız. Yanlışlarımızın bedellerini ödedik, doğrularımızın ödüllerini aldık. Karşılıklı olarak öğrendik birbirimizi saymayı. Çoğu kez zor oldu ama bu şehrin evlatları olarak yılmadan hep en baştan denedik birlikte yaşamayı. Hanuka mumlarında, Noel ağacının altında, Paskalya yumurtasında, Kadir gecelerinde bu yurdun insanları için barış, huzur diledik. Her birimiz kendi inancımızın söylediği yoldan Tanrı’ya seslendik: bizi koru, rahmetini esirgeme üzerimizden. Ve şimdi kadim İzmir’in artık sayısı çok azalmış Rum çocukları olarak yaşadığımız derin acıyı paylaşmak için yine sizin sıcaklığınıza sığınıyoruz.”

“TÜM DİNLERİN MEKANLARI KUTSALDIR”

Tüm dinlerinin mekanlarının kutsal olduğuna değinen Teodoridis, ifadelerinin devamında şunları dile getirdi:

“Dostlar, kardeşlerimiz; inancımızın mabetlerinden Aziz Vukolos Kilisesi’nde bir şirket tarafından düzenlenen bir parti organizasyonunda mabedimizde içki içilmiş, dans edilmiş, Hz. İsa figürümüz parti mezesi yapılmıştır. Bizler duygularımızı ifade edecek sözcükler bulamıyoruz. Boğazımıza oturan yumruyu çıkarıp konuşamıyoruz. Öte yandan, hiçbir şey söyleyemesek bile bizi anlayacağınıza inanıyoruz. Çünkü bugün bizim yaşadığımız şey tarih boyunca çeşitli din mensuplarının uğradığı çeşitli tacizlerden hiç farklı değil. İnsanoğlu hâlâ öğrenmeye çalışıyor diğerinin kutsalına saygıyı. Kardeşlerimiz, tüm dinler kutsaldır. Tüm dinlerin mekanları kutsaldır. Tüm peygamberler kutsaldır ve kutsala nasıl davranılması gerektiği evrensel kurallarla belirlenmiştir. 1886’da inşa edilen Aziz Vukolos Kilisesi de tarih boyunca binlerce insanın derdine derman için, Tanrıya selam için, şükretmek için dua ettiği, sığındığı, aziz tuttuğu bir mekandır. Duvarları yakarışların, duaların izini taşır. İkonaları insanları iyiliğe çağırır yüzyıllardır. Tıpkı camiler gibi, havralar gibi orası da Tanrının evidir. İyiliğin yuvasıdır. Burada verilen partinin görsellerinin farklı dinlerden de olsa tüm İzmirlilerin yüreğini buracağına inancımız tam çünkü Hıristiyan olarak bizler bu görüntülerin camilerde, havralarda sergilenmesinden de çok yaralanırdık. Bizler Hz. İsa’ya layık görülen bu davranışın Hz. Muhammet ya da Hz. Musa’ya sergilenmesini de kabul edemezdik. Etmemeliyiz. Aksi taktirde insan olma halimiz zarar görür. Aksi taktirde barbarlaşırız. Sevgili İzmir kardeşlerimiz, Ezan, Çan, Hazzan’ın yüzlerce yıldır yan yana Allaha yakardığı bu şehirde ilk kez yaşanan böyle bir olaydan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için sizlerden ve yöneticilerimizden yardım istiyor, bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz. Dostlukla, sevgiyle, minnetle ve her zaman birbirine saygılı bir yaşam umuduyla”

https://www.sabah.com.tr/yasam/kilisede-parti-izmir-rum-ortodokslarini-incitti-6540111