Saraçhane kazıları, İstanbul’un geçmişini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor

İBB, Saraçhane ana binasının karşısında yer alan Polieuktos Kilisesi kazılarında 1.700 yıllık Pan heykelinden ardından dört heykel daha bulundu. Haberi Mahir Polat, “1500 yıllık bakışı ilk defa görüyorsunuz. ” diyerek paylaştı.

Dün akşam yaptığı paylaşımda; bugün İstanbul’un göbeğinden, toprağın iki metre altında muhteşem bir eser grubu çıkardıklarını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Müthiş bir haberi paylaşmak istiyorum… 1500 yıllık bakışı ilk defa görüyorsunuz. Bugün İstanbul’un göbeğinden, toprağın 2 metre altından muhteşem bir tarihi eser grubu daha çakardık. 50 yıldır tuvalete dönüştürülmüş bekleyen şehrin merkezi Saraçhane, Polieuktos Kazısı’nda İBB Miras bugün 4 heykel daha gün yüzüne çıkardı. Tarih ve turizm kenti İstanbul’a hak ettiği emeği vermekten onur duyuyoruz”

Müthiş bir haberi paylaşmak istiyorum…



1500 yıllık bakışı ilk defa görüyorsunuz.



Bugün İstanbul’un göbeğinden, toprağın 2 metre altından muhteşem bir tarihi eser grubu daha çakardık.



50 yıldır tuvalete dönüştürülmüş bekleyen şehrin merkezi Saraçhane, Polieuktos Kazısı’nda… https://t.co/Um6lXqffBm pic.twitter.com/BhcO84Z0cZ — Mahir Polat (@mhrpolat) July 5, 2023

Yaklaşık 1.500 yıl önce inşa edilen Doğu Roma’nın en önemli yapılarından biri olarak kabul edilen Aziz Polieuktos Kilisesi’nin kalıntıları, Saraçhane’deki arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılıyor.

Aziz Polieuktos kilisesi, Ayasofya’dan sonra döneminin en büyük ve önemli yapısıydı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, kilisenin Doğu Roma Prensesi Anicia Juliana tarafından yaptırıldığını belirtiyor.

Kilisenin, prenses Anicia Juliana tarafından kendisinden sonra iktidara gelen İmparator Justinianus ve hanedan mensubu olmayan eşi Theodora’ya karşı güç gösterisi amacıyla 524-527 yıllarında yaptırıldığını söyleyen Asal’a göre, kilise çok önemli süslemelere ve mimari yapıya sahipti.

Geçtiğimiz Nisan ayının başlarında yanı bölgede yapılan kazılarda, kolları, kafası ve belden aşağısı eksik bir erkek heykeli bulunmuştu. Yüzeyden yaklaşık bir metre derinde bulunan mermer erkek heykeli parçası (torso), 33 santimetre yüksekliğe, 28 santimetre genişliğe sahipti. Söz konusu mermer heykelin 3. ila 4. yüzyıl Geç Roma dönemlerine ait olabileceği tahmin ediliyor. Eser, tek omzu çıplak ve üzerinde “toga” adı verilen bir giysi giyer vaziyette betimlenmişti.

Haziran ayında ise, Antik Yunan mitolojisinde vahşi, çobanlar ve sürülerin, dağların vahşi doğasının, rustik müziğin ve doğaçlamaların tanrısı Pan’ı betimleyen yaklaşık 1.700 yıllık bir heykel bulunmuştu.

Erken bir Hıristiyan kilisesinin kalıntılarının altında kazı yapan arkeologlar, bir zamanlar Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’un en eski kesiminde yaklaşık 1.500 yıl öncesine ait yer altı odaları ve bir tünel ortaya çıkardılar.

Gizli yapıların amacı tam olarak anlaşılamadı ancak muhtemelen, şehir imparatorluğun resmi dini olan Hıristiyanlığın merkeziyken inşa edilen, üzerindeki devasa Polieuktos Kilisesi’nin bir parçasıydı. Yeraltı yapıları, bir tünelle birbirine bağlanan iki büyük odadan oluşuyor ve görünüşe göre kilise protezi (ekmek ve şarabın hazırlandığı, sunağın yanındaki küçük oda) ile bağlantılı görünüyor. Arkeologlara göre, yer altı odalarının bir kısmı mozaikler, taş kakmalar ve oymalı mermer bloklarla dekore edilmişti.

https://www.muhalif.com.tr/haber/sarachane-kazilari-istanbulun-gecmisini-gun-yuzune-cikarmaya-devam-ediyor-149663