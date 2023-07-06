Paşinyan: Ermenistan ne yazılı ne de sözlü herhangi bir koridor taahhüdü asla üstlenmedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Hükümet oturumunda Azerbaycan’ın Ermenistan’ı kendi topraklarında ulaşım bağlarının sağlamaması ile suçlamaya devam ettiğini söyledi.

“Tekrardan söylemeye mecbur kaldım. Ermenistan ne yazılı ne de sözlü herhangi bir koridor taahhüdü asla üstlenmedi ve böyle bir yorum asla kabul etmez. Ermenistan’ın herhangi bir koridor taahhüdü üstlenmediğini 9 Kasım 2020’de imzalanan bildirmesini herkes okuyarak görebilir”.

Bölgedeki ulaşım yollarının açılması hakkında ise Paşinyan, Ermenistan’ın buna hazır olduğunu çoktan söylediğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI