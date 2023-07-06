İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan Ermeni hakem cezalandırıldı

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Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen U15 Avrupa Halter Şampiyonası’na Türkiye’nin Milli Marşı’na saygısızlık eden Ermeni hakem Nazik Avdalyan cezalandırıldı. Öte yandan şampiyonada Türkiye madalya üstüne madalya kazanıyor.

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Azerbaycan’da yayınlanan Oxu haber sitesinin aktardığı habere göre Kişinev’de düzenlenen şampiyonada madalya töreni sırasında Türkiye’nin İstiklal Marşı okunurken salondaki herkes saygı göstergesi olarak ayağa kalktı. Ancak Ermeni hakem Nazik Avdalyan ise marşı dikkate almayarak telefonuyla oyalandı.

Avdalyan’ın bu saygısızlığı şampiyona yetkilileri tarafından cezalandırıldı. Ermeni hakem, as hakemlikten alınarak görevi yedek hakemliğe düşürüldü.

MADALYA YAĞMURU

Moldova’nın Kişinev şehrinde organize edilen 2023 U15 ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda sporcularımız madalya kazanmaya devam ediyor. Organizasyonun dördüncü gününde Yıldız Bayanlarda 40 Kiloda yarışan Yağmur Melek Şahin, Koparmada 56 kilo, silkmede 71 kilo, toplamda da 127 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Milli sporcumuz silkmedeki 71 kiloluk kaldırışıyla U-15 Avrupa Rekorunun yeni sahibi oldu.

Yıldızlar 45 kilo kategorisinde mücadele eden Milli sporcumuz Ezgi Kılıç, koparmada 62, silkmede 76 ve toplamda 138 kiloluk derecelerle yine 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü sporcularımızı ve antrenörlerimizi kazanılan madalyalardan dolayı tebrik etti.

https://haberglobal.com.tr/spor/istiklal-marsina-saygisizlik-yapan-ermeni-hakem-cezalandirildi-261727