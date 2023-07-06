Ermenistan, Yunanistan ve Kıbrıs’tan askeri işbirliği

Ermenistan, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs yıllık askeri işbirliği planı imzaladı.

Belge, Kıbrıs’ta üç ülke arasındaki savunma istişareleri sırasında Temmuz ayında imzalandı.

Ermenistan heyetine, Savunma Bakanlığı Savunma Politikası ve Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Levon Ayvazyan başkanlık etti.

Anlaşmada üç ülkenin çıkarlarını karşılayan bir dizi güvenlik konusu ve işbirliği ele alındı.

Taraflar, üç ülkenin savunma kabiliyetini ve askeri güvenliğini güçlendirmek için ortak adımlar atmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Görüşmeler sonucunda Ermenistan, Yunanistan ve Kıbrıs’ta bir dizi etkinliği içeren yıllık üçlü askeri işbirliği programı imzalandı.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos