Aliyev, Fidan’ı kabul etti

Fidan Bakü temasları kapsamında, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleinik, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

‘O bir stratejistti’

Fidan, Azerbaycan’ın Milli Lideri Haydar Aliyev’in 100. doğum yıl dönümünü anma yemeğinde de bir konuşma yaptı. Aliyev’in Türkiye’de çok özel bir isim olduğunu ve her zaman saygıyla anıldığını belirten Fidan, “Parlak bir devlet adamı ve olağanüstü bir stratejistti. Tarihsel olarak yükselen mirası, Azerbaycan’da yaşamı boyunca başardıklarını aşıyor. Onun liderliğinde Azerbaycan, uluslararası toplumun başarılı ve saygın bir üyesi olarak bugünkü statüsünü kazandı… Ayrıca Türk birliğinin öncülerindendir” dedi. Haydar Aliyev’in mirasının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından korunduğunu ve vizyonunun ilerletildiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirten Fidan, “O, Haydar Aliyev’in vizyonunu taçlandıran bir başarısı olarak Karabağ işgaline son verdi… Karabağ’da işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını tüm Türk dünyasının zaferi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’li mevkidaşı Blinken’la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakanlıktan Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliği ve bu konuda ABD’nin ev sahipliğinde 7 Temmuz’da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alınmıştır” denildi.

Milliyet Gazetesi