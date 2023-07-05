Batman’ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağının zirvesin…

Batman, Bitlis ve Diyarbakır illerinin kesişme noktası olan doğa harikası Mereto Dağına tırmanış düzenleyen Batman Valisi Ekrem Canalp, Mereto Dağının bölge turizminin canlandırabilecek bir konumda olduğunu belirterek, turizme kazandırılması için zirvede bulunan Ermeni kilisesinin restorasyonu, yayla şenliklerinin yapılabileceği alan oluşturulması ve Mereto Dağına sağlıklı ulaşım için yol yapılması konularında ilgililere talimat verdi

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağının zirvesine tırmanan Vali Ekrem Canalp, dağın turizme kazandırılması için talimat verdi. Batman, Bitlis ve Diyarbakır illerinin kesişme noktası olan doğa harikası Mereto Dağına tırmanış düzenleyen Batman Valisi Ekrem Canalp, Mereto Dağının bölge turizminin canlandırabilecek bir konumda olduğunu belirterek, turizme kazandırılması için zirvede bulunan Ermeni kilisesinin restorasyonu, yayla şenliklerinin yapılabileceği alan oluşturulması ve Mereto Dağına sağlıklı ulaşım için yol yapılması konularında ilgililere talimat verdi.

https://www.kamu3.com/batmanin-sason-ilcesinde-bulunan-3-bin-rakimli-mereto-daginin-zirvesin/680987/