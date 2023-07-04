Yeşil Sol Partili George Aslan: “İsveç’teki Kuran yakanı araştırdım, kafayı yemiş, dengesini yitirmiş bir insan.”

37 yıldır yaşadığı Hollanda’dan gelip Türkiye’de Yeşil Sol Parti Mardin milletvekili olarak meclise giren George Aslan, Serbestiyet Youtube kanalının konuğuydu. İzleyiciler isteğini kırmayıp Süryanice bir şarkı söyleyen Aslan, İsveç’te Iraklı bir Süryani’nin Kuran yakmasına tepki gösterdi: “İsveç’teki Kuran yakma olayı büyük bir saygısızlık. Bu olayın arkasındaki Süryani genci ben araştırdım. Bu, gerçekten kafayı yemiş bir genç. Dengesini yitirmiş bir insan.Irak’tan İsveç’e kadar Süryani toplumunda girmediği siyasi, sosyal ya da kültürel hareket yok ve hepsinden de kovulmuş. Biz Süryaniler, bu tarz haksızlıklardan en fazla pay alan toplumlardan biri olarak hiçbir zaman başka bir halkın kutsallarına dil uzatan birini tasvip etmeyiz ve kabul etmeyiz.”

George Aslan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Ben Avrupa’da uzun yıllar yaşadım. Türkiye’deki ‘Batı’da İslamafobi var’ söylemi çok abartılıyor.”

“Hollanda’da Ramazan ayında televizyonlarda, gazetelerde bunun yayını yapılır. Bayramlarda kutlamalar yayınlanır. Avrupa’da açılan çok sayıda cami var. Bunlar orada sorun olmuyor.”

“Evet bazı İslam karşıtı söylemler oluyor ama bunlar çok abartılıyor Türkiye’de”

“Yeşil Sol Parti’yi terörle özdeşleştirmek çok büyük bir haksızlık.”

“İsveç’teki Kuran yakma olayı büyük bir saygısızlık. Bu olayın arkasındaki Süryani genci ben araştırdım. Bu, gerçekten kafayı yemiş bir genç. Dengesini yitirmiş bir insan.”

“Irak’tan İsveç’e kadar Süryani toplumunda girmediği siyasi, sosyal ya da kültürel hareket yok ve hepsinden de kovulmuş.”

“Biz Süryaniler, bu tarz haksızlıklardan en fazla pay alan toplumlardan biri olarak hiçbir zaman başka bir halkın kutsallarına dil uzatan birini tasvip etmeyiz ve kabul etmeyiz.”

Serbestiyet