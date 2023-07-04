Kilise lideri Papa Francesco Kuran yakılmasına tepki gösterdi: “Beni tiksindiriyor”

İsveç’te bir kişinin Kur’an-ı Kerim yakmasına ilişkin Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco’dan açıklama geldi.

Gizem Tuğçe Bayhan

BBC Türkçe’nin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri’nde yayımlanan Al Ittihad gazetesine konuşan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, İsveç’in başkenti Stockholm’de geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kuran yakma ve yırtma eylemi ile bu eyleme izin verilmesiyle ilgili düşüncelerini açıkladı.

“İZİN VERİLMESİ KINANMALIDIR”

Papa yaptığı açıklamada, “Kutsal kabul edilen her kitap, inananlarına saygı gereği saygı görmelidir. İfade özgürlüğü asla başkalarını aşağılamak için bir bahane olarak kullanılmamalı, buna izin verilmesi reddedilmeli ve kınanmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“BENİ ÖFKELENDİRİYOR VE TİKSİNDİRİYOR”

Kuran yakılmasına tepki gösteren Papa Francesco, “Bu gibi eylemler beni öfkelendiriyor ve tiksindiriyor. Ya kardeşlik medeniyeti olacak ya düşmanlık medeniyeti. Ya geleceği birlikte inşa edeceğiz ya da bir gelecek olmayacak” dedi.

https://www.polatlipostasi.com/kilise-lideri-papa-francesco-kuran-yakilmasina-tepki-gosterdi-beni-tiksindiriyor