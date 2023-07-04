“Germuş Kilisesinin koruma altına alınmamasının gerekçesi nedir?”

Urfa’daki kilisenin geçen günlerde kubbesi çökmüştü. Mardin Milletvekili konuya ilişkin Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

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Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Urfa’daki Germuş Kilisesi’nin kubbesinin çökmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Aslan soru önergesinde şöyle dedi:

“Urfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Ermenilere ait Germuş Kilisesi (Surp Asdvadzadzin), daha önce defineciler tarafından pek çok defa tahrip edilmiş ve bir dönem ahır olarak kullanılmıştır. Geçen günlerde kilise kubbesinin çöktüğü haberleri basına yansımıştır.”Kilisenin korunması ve restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na defalarca çağrı yapılmasına rağmen bu yönde herhangi bir adım atılmamıştır.”2011’de Bakanlar Kurulu kararıyla Germuş Kilisesi ve çevresi ‘Turizm gelişim merkezi’ olarak ilan edilmesi ve 2019’da da Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Mali Destek Programına eklenmesine rağmen kilise ve çevresinde herhangi bir çalışma yürütülmemiştir.”Germuş Kilisesi gibi Türkiye’de kaderlerine terk edilmiş yüzlerce kilise ve manastır bakımsızlıktan veya definecilerin saldırıları nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır.”

Mardin Milletvekili şu soruların yanıtlanması istedi:

1. “Her an yıkılma tehlikesi altında olduğu bilinmesine rağmen Germuş Kilisesinin koruma altına alınmamasının gerekçesi nedir?2. Germuş Kilisesinin restore edilip yeniden ibadete açılması yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?3. Hristiyanlara ait kültürel varlıkların tahrip edilmesi ve kültürel hafızanın yok olmasını engelleyecek çalışmalarınız nelerdir?4. Bakımsızlıktan veya definecilerin saldırıları nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan yüzlerce kilise ve manastırın korunması ve restore edilmesi yönünde çalışmalarınız var mıdır?”

Germuş Kilisesi hakkında

Şehir merkezinin 10 km kuzeydoğusunda yer alan Germuş Dağlarının, eteklerinde kurulan Germuş (Dağeteği) köyünde yer alır. 19. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Kilise alanı, bir akarsu, bir kilise ve kilisenin toplantı meydanından oluşur. Kilise, taştan ve iki katlı olarak inşa edildi. Kilise, 1881’de Hagop Ardvisyan tarafından restore edildi. (Kaynak ve fotoğraf: https://www.sanliurfa.bel.tr/)

(AÖ)

bianet