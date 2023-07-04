George ASLAN, Germuş kilisesi restore edilip yeniden ibadete açılsın

Her an yıkılma tehlikesi altında olduğu bilinmesine rağmen Germuş Kilisesinin koruma altına alınmamasının gerekçesi nedir?

Mardin Milletvekili George ASLAN, Urfa’da bulunan GermuşKilisesi’nin kubbesinin çökmesine ilişkin önergesi verdi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Ermenilere ait Germuş Kilisesi (Surp Asdvadzadzin), daha önce defineciler tarafından pek çok defa tahrip edilmiş ve bir dönem ahır olarak kullanılmıştır. Geçtiğimiz günlerde kilise kubbesinin çöktüğü haberleri basına yansımıştır.

Kilisenin korunması ve restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na defalarca çağrı yapılmasına rağmen bu yönde herhangi bir adım atılmamıştır.

2011’de Bakanlar Kurulu kararıyla Germuş Kilisesi ve çevresi ‘Turizm gelişim merkezi’ olarak ilan edilmesi ve 2019’da da Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Mali Destek Programına eklenmesine rağmen kilise ve çevresinde herhangi bir çalışma yürütülmemiştir.

Germuş Kilisesi gibi Türkiye’de kaderlerine terk edilmiş yüzlerce kilise ve manastır bakımsızlıktan veya definecilerin saldırıları nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Bu bağlamda;

1. Her an yıkılma tehlikesi altında olduğu bilinmesine rağmen Germuş Kilisesinin koruma altına alınmamasının gerekçesi nedir?

2. Germuş kilisesinin restore edilip yeniden ibadete açılması yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?

3. Hristiyanlara ait kültürel varlıkların tahrip edilmesi ve kültürel hafızanın yok olmasını engelleyecek çalışmalarınız nelerdir?

https://www.habereguven.com/george-aslan-germus-kilisesi-restore-edilip-yeniden-ibadete-acilsin