Ermenistan’daki deprem Kars’ta hissedildi

Ermenistan’da meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem Kars’ta hissedildi.

Volkan KARABAĞ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ermenistan’ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde saat 11.04’te Riçhter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kars’ın Akyaka ilçesinde de hissedildi.

AFAD ekipleri bölgede tarama yaparken, ilk belirlemeye göre olumsuz bir durumun olmadığı öğrenildi.

https://www.karsmanset.com/haber/ermenistandaki-deprem-karsta-hissedildi-985444.htm