Ermenistan’da Aziz Nerses Shnorhali Anma Konferansı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 21-23 Haziran 2023 tarihleri arasında, ”Matenadaran Mesrop Mashtots El Yazmaları Enstitüsü”nde, Aziz Nerses Shnorhali’nin ölümünün 850. yıldönümüne ithafen “En Yetenekli Ermeni Patriği Nerses Shnorali” başlığı altında Armenoloji konulu uluslararası bir konferans düzenlendi.

Erivan’da düzenlenen Uluslararası Nerses Shnorhali Armenoloji Konferansına, Türkiye’den Ermeni Katolik Başepiskoposu Levon Zekiyan, konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın ilk genel kurulunda İstanbul ve Türkiye Ermeni Katolik Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, ”Aziz Nerses Şnorhali Ekümenik Teolojisi”nin temel ilke ve prosedürünü sundu. Konuşmasında yaşadığı dönemde tüm Hristiyan dünyasını etkileyen ve özellikle kiliselerin birleşmesi için büyük çabalar sarfeden Aziz Nerses Shnorhali’nin, Ermeni dili ve edebiyatına da yaptığı katkılardan bahsetti.

Aziz Nerses Shnorali (1101-1173), Orta Çağda çok ün kazanmış bir ilahiyatçı ve şairdi. Katolik kilisesince aziz ilan edilen Nerses’in bazı şiirleri daha sonra Ermeni İlahilerine ve Litürjisine adapte edilmiştir. ”24 saat duaları” 32 dile çevrilmiştir.

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