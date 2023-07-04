Diyarbakır’da 7 yıl sonra Keldaniler ayin yapacak

Diyarbakır’da 2015 yılındaki hendek olaylarından zarar gören Mar Petyun Keldani Kilisesi onarıldı, önümüzdeki günlerde ayin yapılacak.

Haber / İlyas Akengin

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ndeki Mar Petyun Keldani Kilisesi, 2015 yılındaki hendek olaylarında zarar gördü. Kilise, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onarıldı. Haziran ayında kiliseye, Papa Francis’in onayı ile Peder Sabri Anar atandı.

Din görevlisinin atanması ile kilisede 7 yıl sonra ilk ayin yapılacak. Ayin için hazırlıklara başladı. Ayine Avrupa’da ve Türkiye’nin diğer illerinde yaşayan Keldanilerin de katılması bekleniyor.

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