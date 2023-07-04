Başpiskopos Hanna: İşgal Edilen Suriyeli Golan Vatanseverliği Öğreten Bir Okuldur – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

İŞGAL EDİLEN GOLAN – Sebastya Başpiskoposu Başpiskopos Atallah Hanna, Rum Ortodokslara işgal altındaki Suriye Golan’ın bir vatanseverlik okulu olduğunu doğruladı ve oğulları her gün Golan’ın kimliğinin yalnızca Suriyeli Arap olacağını yeniden vurguladı.

Piskopos Hanna, SANA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’İsrail işgalinin rüzgar enerjisinden elektrik üretme bahanesiyle tarım arazilerine rüzgar türbinleri inşa etme planına karşı koymada halkıyla dayanışma göstermek için işgal edilen Suriye Golan’a geldim. Ancak işgal, Golan halkını topraklarından ve evlerinden çıkarmayı amaçlıyor’’ dedi.

Golan Tepeleri’nin bir vatanseverlik okulu olduğunu vurgulayarak Golan Tepeleri’nin kimliğinin sadece Suriye Arapları olacağını her gün kaydeden Başpiskopos Hanna, türbin planına karşı çıkmalarının, işgal altındaki Suriye topraklarını korumak ve işgalcilerin orayı Yahudileştirmesini önlemek için mükemmel bir vatansever duruşu temsil ettiğine işaret etti.

Başpiskopos Hanna ayrıca, düşmanın bir olduğunu ve bugün işgal edilenle karşı karşıya olan Cenin’den, halkı işgalciye direnmeye ve işgalcinin sömürge planlarına karşı çıkıp onu devirmeye devam eden Golan’a kadar, düşmana karşı mücadelenin ortak olduğunu vurgularken, Suriye’nin Filistin halkının yanında durma ve onları ve onların haklı davalarını savunma konusundaki kararlı tutumunu övdü.

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