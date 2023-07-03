Yozgat’ın Ormanları İle Kaplı İlçesi: Akdağmadeni

Akdağmadeni Yozgat’a bağlı bir ilçe. Doğuda Sivas’ın Şarkışla, güneyde Yozgat’ın Çayıralan, batıda Yozgat’ın Sarıkaya ve Saraykent, kuzeyde ise yine Yozgat’ın Kadışehri ilçesi ile çevrili bir ilçe. Akdağmadeni İlçesi ormanları ile biliniyor.

Akdağmadeni 1815 yılında yerleşim yeri olarak kuruluyor, 1862 yılında Türkiye’nin 2. Belediyesi oluyor ve 1871 yılında ise ilçe hüviyetini alıyor. İlçede birçok maden çeşitleri çıkartılıyor. Çinko, demir, kurşun ve daha birçok maden çeşidi mevcut. İç Anadolu’nun gözbebeği ormanlarını bulunduran ilçede sarıçam, meşe ve ardıç ağaçları bulunmakta.

İşte Akdağmadeni İle İlgili Detaylar;

Yüzölçümü Bin 796 km²,

Nüfus 41 bin 577,

Merkeze Uzaklık 104 km,

Kuruluş 1815,

Turistlik Alanları, Akdağmadeni Eski Cezaevi (Tiftik Han), Akdağmadeni İstanbulluoğlu (Kilise) Camii, Akdağmadeni Kadıpınarı Yaylası, Akdağmadeni Muşalikalesi, Akdağmadeni Kilisesi, Akdağmadeni Ptt Binası, Akdağmadeni Ziraat Bankası.

En Meşhur Lezzetleri ise, Salep ve Göbelek Mantarı (Kuzu Göbeği)’dır. Haber Merkezi-Rabia Sultan Büyüker

https://www.yozgatcamlik.com/ilceler/yozgat-in-ormanlari-ile-kapli-ilcesi-akdagmadeni-387193