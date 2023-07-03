Kilikya Büyük Evi Katolikosu Aram I. Artsakh halkına dayanışmasını ifade etti

Kilikya Büyük Evi Katolikosu Aram I. 30 Haziran’da Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan ile telefonda görüşüp bir kez daha Kilikya Büyük Evi Katolikosluğu’nun Artsakh halkına dayanışmasını ifade etti. Muhataplar Artsakh’ın kendi kaderini tayin hakkı tutmaya devam etmesini önemsedi.

Kilikya Büyük Evi Katolikosu Aram I.’nin Facebook sayfasından yapılan açıklama şöyle: “Patrik Hazretleri Artsakh Cumhurbaşkanı’na Yunanistan ve Kanada başbakanları ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile olan istişareler ile ilgili bilgi verdi. Aram I. bu yetkililerin konudaki yaklaşımlarına da değindi”.

Arayik Harutyunyan ise Artsakh’ın karşı karşıya olduğu mevcut zorluklar hakkında konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI