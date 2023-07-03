Kayseri’nin en ‘güzel köyü’

Hafta sonu ailesiyle veya sevdikleriyle keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar o köye akın adıyor. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Kayseri ili Melikgazi ilçesi Gesi mahallesinde bulunan Güzel köy, ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının iyiden iyiye artması ile insanlar gezip görülecek yerlere olan ilgisi de çoğaldı.

Gesi Güzelköy hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini cezbeden tarihi dokusu, temiz havası, berrak suyu, şehrin stresinden uzak hali ile vatandaşların hem temiz hava alabileceği hem de kafa dinleyebileceği eşsiz bir belde.

Gesi Güzelköy’ün eski adı ise Nize ya da Nizre olarak biliniyor. Daha eskilere gidecek olursak Güzelköy mahallesinin Bizans dönemindeki adı Nyssa idi. Güzelköy, Ortodoks Hristiyan öğretisinin kurucu babalarından Nyssa’lı Aziz Gregorios’un 17 yıl piskoposluk görevinde bulunduğu yer olarak tanınıyor. Şimdiki ismini ise tarih kesin olmamakla birlikte 1960 yılında aldığı söyleniyor.

Tarihi konaklarıyla dikkat çeken mahalle Ermeni döneminden kalan taş yapıları ile de ön plana çıkıyor. Nize olarak bilinen Güzelköy’de 800’e yakın kuşluk ya da güvercinlik denilen yapılar yer alıyor. Tabi Sipahi Sokağı’ndan geçerken burada bulunan 300 yıllık Isba çeşmesinden su içmeyi de ihmal etmeyin.

Kuşluklar Kayseri’nin ilginç yapıları arasındaki yerini koruyor. Özellikle, kentin doğu-kuzeydoğusunda yer alan Gesi ve çevresindeki vadilerde çok sayıda güvercinlik var. Gesi’den Kayabağ’a ve Güzelköy’e giden yollar boyunca önce tek tük ve aralıklı olarak, sonra arka arkaya sıralanan değişik formlarda güvercinlik burçları görülür.

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde eski dönemlerde bağ ve bahçelerde kullanılmak üzere gübre gereksinimi için yabani güvercinlerin belli bir sisteme göre yetiştirildikleri biliniyor. Gesi Bağları’nda rastladığımız güvercinlikler ise ‘kule tipi’ olarak adlandırabileceğimiz biçimde taştan örülerek yapılmışlardır. Bu tip güvercinliklere Kayseri İlinde yoğun olarak Gesi Bağları’nda rastlanmak mümkün. Güvercinlikler ‘güvercin odası’, ‘kule’, ‘tünel’ olarak adlandırılan üç ana bölümden oluşmaktadır. Güvercinliğin sahibi yılın belli dönemlerinde tünel bölümünden girerek güvercin odasına ulaşır ve tabanda biriken gübreleri toplar.

Öte yandan Güzelköy’ün de içinde bulunduğu Koramaz Vadisi’nin tanıtımına yönelik çalışmalar da yapılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda konuya ilişkin açıklamalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ‘Nize de güzel Güzelköy de güzel. Burası değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yer. Bu nedenle de hoşgörünün merkezi. Güzelköy’ün de içinde bulunduğu Koramaz Vadisi’nde her yer tarih kokuyor. Koramaz’ın tamamını kapsayacak bir çalışma yapıyoruz. Burayı turizm cenneti haline getirmememiz için bir neden yok. Bu amaçla Melikgazi Belediyesi ile dayanışma içinde çalışıyoruz’ dedi.

https://www.kayseriolay.com/kayseri-nin-en-guzel-koyu/102770/