Armen Grigoryan, İran’ın Ermenistan Büyükelçisi ile görüştü

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan Iran İslam Cumhuriyeti’nin Ermenistan’daki Olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçisi Abbas Badakhshan Zohuri’yi kabul etti.

Armen Grigoryan ortak çalışmalarının altını çizerek ikili ilişkilerin her iki halkın da yararına yoğun bir şekilde gelişmeye devam edeceğinin umduğunu dile getirdi.

Grigoryan, Ermenistan’daki misyonunu tamamlayan büyükelçiye bu yıllarda gösteren destekleme için teşekkür etti ve gelecekteki çalışmalarda başarılar diledi.

Zohuri Ermeni-İran ilişkilerinin zengin tarihsel ve kültürel geçmişte dayandığını ve bunun sonucunu son yılların yakın işbirliğini olduğunu kaydetti ve aynı zamanda Ermenistan’dan yalnız sıcak anılar götürdüğünü vuguladı.

ERMENİ HABER AJANSI