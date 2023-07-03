Amerika Ulusal Ermeni Komitesi dizinin iptalini istemişti; Disney+, ‘Atatürk’ fragmanını bir kez daha paylaştı

Disney Plus Türkiye, Amerika Ulusal Ermeni Komitesi’nin (ANCA) ‘Atatürk’ dizisinin iptal edilmesi için çağrı yapmasının ardından, dizinin fragmanını Twitter üzerinden bir kez daha paylaştı.

Başrolünü Aras Bulut İyemli’nin üstlendiği Atatürk dizisinin fragmanı Disney Plus Türkiye’nin Twitter hesabından,”Orijinal dizi #Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında” notuyla paylaşıldı

ANCA, Disney Plus’ın yeni paylaşımını alıntılayarak, bir kez defa Atatürk’e hakaret içeren ifadeler kullandı. Tekrar “Elinde milyonlarca Yunan, Ermeni, Süryani, Kerdani, Hristiyan, Kürt kanı olan bir Türk diktatörü ve soykırımcı bir katil olan Mustafa Kemal Atatürk’ü yücelten bir dizi Disney Plus için yanlış…” ifadelerini kullanan ANCA, ikinci bir paylaşımda Atatürk’e “kasap” dedi.

Disney Plus, Amerika ve birkaç ülke hariç tüm dünyada 2024 sonuna kadar yerli içerik üretmeme kararı aldığını geçen günlerde açıkladı. Türkiye‘de ise platformda ‘Atatürk’ ve birkaç dizisinin dışında yeni içeriklerini yayınlamayacak. 2025 yılında yeniden proje alımları başlayacak.

Ne olmuştu?

Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye’nin ‘Atatürk’ dizisinin iptal edilmesini istedi.

Paylaşımda, “Disney Plus’a, elinde milyonlarca Yunan, Ermeni, Süryani, Keldani, Süryani, Arami, Maronit ve diğer Hıristiyan şehitlerin kanıyla bir Türk diktatörü ve soykırım katili olan Mustafa Kemal Atatürk’ü yücelten dizisini iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun ardından “Recep İvedik 7“, “Kaçış“, “Bursa Bülbülü” gibi birçok içerik, platformdan geçici bir süreliğine kaldırınca ‘Atatürk’ dizisinin de yayınlanmayacağı yönünde düşünceler oluşmuştu.

Ancak Disney Plus Türkiye’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ‘Atatürk’ dizisinin 29 Ekim’de yayınlanacağı duyuruldu.

Disney Plus’ın Atatürk dizisi, Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023’te izleyicilerle buluşacak. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği yapımda Atatürk’ü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür, Enver Paşa’yı Sark Akkaya, Ali Fuat Cebesoy’u ise Berk Cankat oynayacak.

T24