ABD’de yeni üçlü görüşme: Bazı konularda anlaşma sağlandı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 27-29 Haziran tarihlerinde ABD’de ikili görüşmelerde bulundu. Dışişleri Bakanları Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile de bir araya geldi.

Bakanlar ve beraberindeki heyetler, “Barışın Tesisi ve Devletlerarası İlişkiler” konulu ikili anlaşma taslağı üzerinde ilerleme kaydetmeye devam ettiler.

Ermenistan medyasına yansıyan bilgilere göre taslak anlaşmanın birkaç maddesi üzerinde daha anlaşıldı. Ancak bazı kilit konularda daha fazla çalışma gerektiği belirtiliyor.



İki bakan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığı için Amerikan tarafına takdirlerini dile getirdiler ve müzakereleri sürdürme kararlılıklarını dile getirdiler.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan heyetlerine üç günlük müzakerelerde “kaydedilen ilerleme” için teşekkür etti.

Blinken “Genel ve nihai bir sonuca ulaşmak amacıyla çeşitli ayrı parçalar üzerinde daha fazla anlaşmaya vararak bu toplantılar yoluyla kazandığımız ivmeyi geliştirmek için süreci önümüzdeki haftalarda sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi. Blinken “Önümüzdeki haftalarda ve aylarda nihai bir anlaşmaya varılacak” ifadelerini kullandı.

Antony Blinken anlaşmanın bazen zor olduğunu çünkü en zor konuların sona bırakıldığını ancak anlaşmaya varmanın yolunun bu olduğunu söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in arabuluculuğunda 21 Temmuz’da Brüksel’de bir araya gelmesi de bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken geçtiğimiz ay da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u biraraya getirmişti.



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28830/abd-de-yeni-uclu-gorusme-bazi-konularda-anlasma-saglandi