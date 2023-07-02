Sivas Katliamı’nda ölenler anıldı

1993 yılında Sivas’ta Madımak Oteli’nin yakılması sonucu hayatını kaybeden 33 kişi, katliamın 30. yılında anıldı.

Madımak Katliamı’nın 30’uncu yıldönümü anması Sivas’ta gerçekleşiyor. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi’nin ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın önünde toplanan kortej, “Sivas’ı Unutma Unutturma”, “Sivas Şehitleri Ölümsüzdür” sloganlarıyla katliamın yaşandığı Madımak Oteli’ne doğru yürüyüşe geçti.

Anmaya Yeşil ve Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar , Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldı.

Kalabalık Madımak Oteli’ne doğru yürürken balkonlarındaki yurttaşlar kortejin sloganlarına katıldı.

“Madımak Utanç Müzesi Olana Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz”, “Bu Karanlık Aydınlanana Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz”, “Alkışlarımızla Selam Gönderiyoruz 33’lere”, “Katiller Halka Hesap Verecek” sloganları kortejin alkışlarıyla karşılandı.

Kalabalık saat 11.44’te 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi. Daha sonra katliamda ölenlerin isimleri tek tek okundu ve kalabalık “yaşıyor” sloganlarıyla karşılık verdi. Saygı duruşunun ardından katılımcılardan bir grup, deyişler eşliğinde semah döndü.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel Madımak Oteli önünde bir açıklama yaptı. Yargı sürecinin eksik kaldığını hatırlatan Özel, 2 Temmuz’da Sivas’ta bir insanlık suçu işlendiğini ifade etti. Özel “İki gün sonra da Başbağlar’da işlenen insanlık suçu için orada olacağız” dedi.

Yeşil ve Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar da Madımak Oteli önünde bir açıklama yaptı ve katliam gerçekleştiği sırada emniyet güçlerinin ve hükümetin olaya müdahale etmeyerek katliama seyirci kaldıklarını söyledi. Aleviler hedef alındığı için katliama seyirci kalındığını belirten Uçar mahkemenin zamanaşımı tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Uçar katliamın bir insanlık suçu olduğunu belirterek zamanaşımına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe, Alevi kurumları adına açıklama yaptı.

Erçe, şunları ifade etti:

“Adaleti bütün canlar için söylüyoruz. Sivas için adalet herkes için adalet diyoruz. Tüm mazlumlar ve haksızlığa uğrayanlar için adalet için adalet istiyoruz. Sivas Madımak Katliamını üzerinden 30 yıl geçti. 30 yıldır aradığımız adaleti hala bulamadık. Sokakta, meydanlarda, mahkeme salonlarında adaleti haykırdık. Katliamın gerçek sorumluları açığa çıkarılmadı, Cafer Erçakmak Sivas’ta evinde öldü.”

“Katliamcıları savunanlar milletvekili, genel müdür, belediye başkanı yapıldılar. 30 yıldır inatla mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu topraklar çok katliamlar gördü. Bu katliamların her birinin birbiriyle bağlı olduğunu ve aynı zihniyet tarafından örgütlendiğini biliyoruz. Bu rantçı ve soyguncu düzenin devamı için yapıyorlar.”

Bizler zalimin önünde eğilmedik, “Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” diyen Pir Sultan’ın mirasını sürdürüyoruz.

Sivas Katliamı Alevi katliamıdır. Katliamında arkasında devlet vardır. Eğer katliamın arkasında devlet olmasaydı, Madımak Oteli ‘Utanç Müzesi’ olurdu. Bugünkü siyasi iktidarın yol taşlarını döşediler. O gün “Yaşasın Hizbullah” dediler bugün Hizbullah Meclis’te. Bugün demokrasiden, laiklikten, cumhuriyetten eser kalmadı.”

“Aleviler olarak sürekli asimilasyona uğratılıyoruz. Okullarda zorunlu din dersleriyle asimile dildik. Yetmedi, bütün dersleri din dersi yaptılar. Şimdi ise ÇEDES protokolüyle bütün okullara imam görevlendiriyorlar. Bu saldırıyı kabul etmeyeceğiz. Alevi kurumları olarak bütün dost ve eğitim kurumlarını bir araya getirip mitingler yapacağız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Mutlaka biz kazanacağız.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas’taki Madımak Otel’de 1993 yılında katledilenler için bir anma mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Kendimi her 2 Temmuz’da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan #SivasKatliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum. Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda”

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne katılmak üzere Sivas’a gelenlerin kaldığı Madımak Oteli, yazar Aziz Nesin’e tepki gösterme gerekçesiyle kalabalık bir grup tarafından kuşatılmış, kalabalık tarafından otelin yakılması sonucu, ikisi gösterici, ikisi otel görevlisi, 33’ü de şenlikler için Sivas’a gelen katılımcılardan olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti.

(Ajanlar, Pirha, ArtıGerçek, Agos)

Agos