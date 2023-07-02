Provokatör ile ilgili ‘Haşdi Şabi’ iddiası

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İsveç’in başkenti Stockholm’de Kurban Bayramı’nın birinci günü Kuran-ı Kerim yakarak Müslüman âleminin tepkisini çeken Irak uyruklu Salvan Momika’nın bir zamanlar İran destekli Şii Haşdi Şabi milislerinin çatısı altındaki İmam Ali Tugayları’na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı’nın eski üyesi olduğu öne sürüldü. Irak’ın Musul kentinin Hıristiyanların çoğunluğu oluşturduğu Hamdaniye ilçesinde doğan Momika’nın Haşdi Şabi güçlerinin desteğiyle “Süryani Şahinleri” adlı milis gücü kurduğu iddia edildi. 37 yaşındaki Momika’nın Musul’un terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılmasının ardından önce siyasi parti kurduğu, tehdit aldığı gerekçesiyle Irak’ı terk ederek Almanya’ya sığınmacı olarak başvurduğu, ancak talebinin reddedilmesi üzerine İsveç’e geçtiği belirtildi. Kuran yakma provokasyonunun ardından İsveç medyasına verdiği röportajda Momika kendisini ‘ateist’ olarak nitelendirmişti. Hürriyet Gazetesi