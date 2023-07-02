Cumhurbaşkanı Esad, Avustralya’daki Hıristiyan Kiliselerinin Liderlerinden Oluşan Bir Heyeti Kabul Etti – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, aralarında Ermeni Katolik, Ermeni Ortodoks ve Kıpti Ortodoks kiliselerinin piskoposlarının da bulunduğu Avustralya’daki Hıristiyan kiliselerinin liderlerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Sayın Cumhurbaşkanı Esad, heyet üyeleriyle Avustralya ve dünyanın diğer ülkelerinde Doğu Kiliselerinin ahlaki ve etik düzeyde Suriye meselesine ve karşı karşıya olduğu siyasi ve ekonomik savaşa karşı oynadığı rolü görüştü.

Cumhurbaşkanı Esad heyet üyeleriyle ayrıca, kilise reislerinin Avustralya’da ikamet eden Suriye toplumu ve diğer Arap topluluklarına karşı aile değerlerini, kimliğini ve vatana aidiyetini teşvik etme ve sürgün ülkelerinde bunun için çalışma düzeyindeki rolünü masaya yatırdı.

Piskoposlar ise, Suriyelilere uygulanan yaptırımları kırmak, savaşın etkilerini ve Suriye’deki fiziki ve sosyal yapılara yansımalarını azaltmak için çalışmalarına devam edeceklerini kaydederek, bugün Suriye’de bulunmalarının, Suriye’ye karşı rol ve görevlerinin bir devamı ve ne kadar büyük zorluklar olursa olsun kendilerine güvenerek yükselebilen halkına ve halkına olan bağlılıklarının bir parçası olduğuna dikkat çektiler.

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