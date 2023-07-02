Bu liseler yalnızca azınlıklara eğitim veriyor: Rumlar, Ermeniler ve Museviler

Türkiye’de Musevi, Ermeni ve Rum azınlıklara ait toplam 11 lise bulunuyor. Azınlık liselerinin büyük bölümü Osmanlı İmparatorluğu döneminde kuruldu. Köklü geçmişleriyle dikkat çeken okulların 10’u İstanbul merkezli.

Furkan Göktürk Yılmaz

Türkiye’de Musevi, Ermeni ve Rum azınlıklara ait toplam 11 lise bulunuyor. Azınlık liselerinin büyük bölümü Osmanlı İmparatorluğu döneminde kuruldu. Köklü geçmişleriyle dikkat çeken okulların 10’u İstanbul merkezli.

1-ULUS ÖZEL MUSEVİ LİSESİ

Ulus Özel Musevi Lisesi İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Ulus semtinde yer alan bir okul. Türkiye Yahudileri Cemaati’nin tek okulu olan bu kurum, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere çeşitli eğitim kademesinde hizmet veriyor.

Adres: Ulus, 34340 Beşiktaş/İstanbul

2-ÖZEL FENER RUM LİSESİ

Fener Rum Erkek Lisesi -günümüzdeki adıyla Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi- İstanbul’un Fener semtinde yer alıyor. Lisenin kökenleri çok eski yıllara dayanıyor. Kurum Rumlar ve Yunanlar arasında “Milletin Büyük Okulu” olarak anılıyor. Yunanca olarak “Μεγάλη του Γένους Σχολή” (Megalē tou Genous scholē) olarak adlandırılıyor. 1454 yılında kurulmuş olan Fener Rum Lisesi İstanbul’da faaliyet gösteren üç Rum eğitim kurumundan birisi.

Adres: Balat, Sancaktar Ykş. No:36, 34087 Fatih/İstanbul

3-ÖZEL GÖKÇEADA RUM LİSESİ

Gökçeada Rum Lisesi 2015 yılından bu yana Gökçeada (İmroz) adasında azınlık Rum halkına hizmet veriyor. Okulun kampüsü adanın kuzey kısmında yer alan Tepeköy (Agridia) adlı bölgede bulunuyor. Gökçeada Rum Lisesi’nin eğitim dili hem Türkçe hem Rumca. Bununla beraber İngilizce ağırlıklı olup öğrencilere çok dilli bir eğitim imkanı sunuluyor. Öğretmenlerin bir kısmı Türk, çoğunluğu ise Yunan ya da Rum kökenli.

Adres: Tepeköy Yolu, 17760 Tepeköy/Gökçeada/Çanakkale

4-ÖZEL ZAPYON RUM LİSESİ

Beyoğlu semtinin hemen hemen bütününün kül olmasına neden olan 1870 yangınından sonra Hristaki Zoğrafos’un başkanlığında bir dernek kuruldu. Dernek bir eğitim kurumu açmak için mali kaynak ararken Kostantinos Zappas adında bir hayırsever bu okulun parasal sorununu üstlendi. Derneğin Yönetim Kurulu da okulun adının Zappas olmasını kararlaştırdı ve Zapyon Lisesi 25 Eylül 1875’te kuruldu. Okul karma sistemde ana sınıfı, ilkokul 4, ortaokul 4 ve lise 4 sınıflı olarak öğretime devam ediyor. Öğrencilere Türkçe ve Rumca’dan başka yabancı dil olarak Fransızca ve İngilizce okutuluyor.

Adres: Katip Mustafa Celebi Mh. No: 9 Beyoğlu/İstanbul

5-ÖZEL ESAYAN ERMENİ LİSESİ

Esayan Ermeni Lisesi 1895 yılından beri Beyoğlu’nda eğitim ve öğretim hizmeti veriyor. Okulda 2005 yılında lise önü hazırlık sınıfı kapatıldı ve 4 yıllık eğitime geçildi. Okul öğrencilerine seçmeli yabancı dil olarak Fransızca ve İtalyanca öğretiyor.

Adres: Evliya Çelebi, 34433 Beyoğlu/İstanbul

6-ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ

Getronagan Ermeni Lisesi İstanbul’un Karaköy semtinde bulunan ve Ermeni cemaatine ait olan bir okul. Temeli oldukça eski bir tarihe, 1886 yılına kadar dayanıyor. Getronagan Ermeni Lisesi Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermeni cemaatinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu.

Adres: Kemeraltı Cad, Sakızcılar Sok. No:9, 34425

7-ÖZEL PANGALTI ERMENİ LİSESİ

Pangaltı Mıhitaryan Okulu İstanbul’un Pangaltı semtinde bulunan bir Ermeni lisesi. Okul 1825’te Beyoğlu’nda kuruldu. 1839 Beyoğlu yangınından sonra çeşitli yerlere taşınan kurum 1866’da bugünkü yerine taşındı. Pangaltı Ermeni Lisesi’nde 1923 yılına kadar farklı milletlerden öğrenciler yer alırken, cumhuriyetin kurulması ile birlikte okula ‘ermeni azınlık lisesi’ statüsü verildi ve sadece Ermeni öğrenciler kabul edilmeye başlandı. Okulun lise kısmı 1988’de karma eğitime geçiş yaptı.

Adres: Halaskargazi, Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi, Süleyman Nazif Sk. No:21, 34371 Şişli/İstanbul

8-ÖZEL SAKAHYAN NUNYAN ERMENİ ANADOLU LİSESİ

Sahakyan Okulu İstanbullu Ermenilerin ilkokulu olarak 1461 yılında kuruldu. Patrik Hovagim Patrikhane’nin İstanbul’a yerleşmesinden sonra kilise bahçesinde bu okulu kurdu. Daha sonra 1789 yılında III. Sultan Selim’in fermanıyla Ermenilere verilen okul açma izniyle Sahakyan Okulu erkek öğrencilere hizmet vermeye başladı. 1915-1923 yılları arasında eğitime ara verildi. 1923 yılından itibaren Sakahyan ve Nunyan okulları aynı bahçede farklı binalarda eğitime devam etti. Zaman içinde Sakahyan Nunyan karma ilkokuluna dönüştü. 1960 yılında ortaokulu, 1966’da lisesi açıldı.

Adres: Kocamustafapaşa, Marmara Cd. 47-1, 34098 Fatih/İstanbul

9-ÖZEL SURP HAÇ ERMENİ LİSESİ

Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi İstanbul Üsküdar’da yer alıyor. İlk olarak 1678 yılında Surp Haç Kilisesi’ne bağlı olarak dini eğitim amacıyla açıldı. Okul başlangıçta bir ruhban okulu olarak hizmet verdi. Ancak 1940 yılında kurumun ruhban bölümü kapatıldı. 1985 yılından itibaren vakıf statüsüne sahip olmayan, tüzel kişiliği tanınmayan ve yönetim kurulu seçilemeyen bir okula dönüştü ve 2012 yılında Ermeni cemaatine teslim edildi. 2021 yılı itibarıyla 102 öğrencisi olduğu belirtiliyor.

Adres: Selamiali, 7, Ekmekçibaşı Sk., 34664 Üsküdar/İstanbul

10-ÖZEL HEYBELİADA RUM LİSESİ

Rum Ortodoks Ruhban Okulu 1844 yılında din adamı yetiştirmek için kuruldu. 1844-1971 yılları arasında 1000’e yakın mezun verdi. 1971’de TBMM tarafından çıkarılan kanun ile kapatıldı. Onun dışında İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi bulunuyor. Okulda yabancı dil olarak İngilizce öğretiliyor.

Adres: Heybeliada, Adalar No:45, 34973 Adalar/İstanbul

11-ÖZEL ZOĞRAFYON RUM LİSESİ

Zoğrafyon Okulu’nun tarihi 19. yüzyıla dayanıyor. Okul, Zapyon Okulu’nun ihtiyaçları karşılayamadığı ve yeni bir eğitim kurumu ihtiyacı olduğu dönemde kuruldu. 1899 yılında ilk mezunlarını verdi. Günümüzde okulda yaklaşık 45 öğrenci ve 10’dan fazla öğretmen bulunuyor. Zoğrafyon Okulu’ndan mezun olan bazı ünlüler arasında Rum Patriği Bartholomeos, Taverna müziği yorumcusu Fedon, yazar, yönetmen, tiyatro ve sinema sanatçısı Kosta Kortidis yer alıyor. Okul Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilde eğitim veriyor.

Adres: Kuloğlu, Turnacıbaşı Cd. No:15, 34433 Beyoğlu/İstanbul

https://www.gazeteilksayfa.com/bu-liseler-yalnizca-azinliklara-egitim-veriyor-rumlar-ermeniler-ve-museviler-188789h.htm