Almanya Katolik Kilisesi 2022’de 522 bin üye kaybetti: Artık Otomobil Kulübü’nün daha fazla üyesi var

Artı Gerçek – Almanya’da 2022 yılında 522 bin 821 bin kişi Katolik Kilisesi üyeliğinden çıktı. Almanya’daki Roma-Katolik kiliselerinin, merkezi Bonn’da bulunan çatı örgütü Almanya Piskoposlar Konferansı bu sayının, geçen yıl kayıtlara geçen 359 bin 338 üyelikten çıkıştan sonra tespit edilen yeni bir rekor olduğunu duyurdu.

DW Türkçe’nin haberine göre, bir yılda yarım milyondan fazla üyesini kaybeden Almanya Katolik Kilisesi, ülkede dernek statüsündeki en büyük kuruluş olan Almanya Otomobil Kulübü’nün (ADAC) de gerisine düşmüş oldu. ADAC’nin 21 milyon 420 binden fazla kayıtlı üyesi bulunuyor. Katolik Kilisesi ise 20 milyon 900 bine düşen üye sayısıyla ikinci sırada yer alıyor.

Almanya’da Katolik Kilisesi sadece ayrılmalarla kan kaybetmiyor. Buna ilaveten geçen sene 240 bin Kilise üyesinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece Kilise, toplamda 723 binden fazla üye kaybederken, sadece 155 bin civarında vaftiz ile yeni üye kazanmış oldu. Ayrıca geçen yıl Hristiyanlığın diğer mezheplerine bağlı yaklaşık bin 500 kişinin Katolik olduğu, daha önce Katolik Kilisesi’nden ayrılan 3 bin 749 kişinin de yeniden bu Kilise’ye katıldığı bildirildi. Bütün dahil olan ve kaybedilen üyeler hesaplandığında, Vatikan’a bağlı Katolik Kilisesi’nin geçen yılki net üye kaybının 600 binin üzerinde olduğu ortaya çıkıyor.

KÖLN ÇIKIŞLARDA BİRİNCİ SIRADA

Kilise’nin eç çok üye kaybı yaşadığı kent ise Köln oldu. Geçen yıl çok sayıda skandalın yaşandığı Köln Katolik Kilisesi, son günlerde savcılığın, Kardinal Rainer Maria Woelki’nin evi ve ofisine, yalan yere yemin ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında baskın yapmasıyla gündeme gelmişti. Bu kentte 51 bin 345 üye Kilise’den ayrılırken, ikinci sırada 37 bin 907 üye kaybıyla Münster Katolik Kilisesi yer aldı.

Almanya’da kiliseler son senelerde onlarca yıla yayılan çocuk istismarı suçlarının üstünü örtmek ve sorumlu din görevlilerini uzaklaştırmamak ile suçlanıyor. Köln’de de Kardinal Woelki’nin istismarla suçlanan iki papaz hakkındaki suçlamaları bildiği, buna rağmen bildirimde bulunmadığı ve olayı gizlediği, hatta birinin terfi edilmesini sağladığı iddia ediliyor. Köln’deki skandal dışında Freiburg ve Mainz kentlerinde de istismar iddialarını inceleyen bilirkişi heyetleri Katolik Kilisesi’nin aleyhinde raporlar açıkladı.

‘REFORM SÜRECİ DEVAM ETMELİ’

Almanya Katolikleri Merkez Komitesi Başkanı Irme Stetter-Karp, kiliselerin yoğun güven kaybına uğradığını hatırlattı ve ilerleme sağlanamayan reform sürecinin devam ettirilmesi çağrısını yineledi. Reform sürecinin Katolik Kilisesi’nin yaşadığı güven ve üye kaybını durdurup durduramayacağı ise belirsizliğini koruyor.

PROTESTAN KİLİSESİ DE KAN KAYBEDİYOR

Almanya’da sadece Katolik Kilisesi değil, Protestan Kilisesi de yoğun üye kaybı yaşıyor. Almanya Protestan Kiliseleri (EKD) Mart ayında yaptığı açıklamada üye sayısının sene başında 19 milyon 150 bine düştüğünü, bunun da önceki yıla göre 575 bin daha az üye anlamına geldiğini bildirdi. Bunlardan 380 binin kiliseden ayrıldığı, geri kalanların da öldüğü belirtildi. (Kaynak)

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