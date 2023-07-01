Yunan bayrağıyla Ayasofya önünde provokasyon yaptı

Yunan bayrağıyla Ayasofya önünde provakasyon yapan sosyal medya fenomenine Türkiye’ye giriş yasağı getirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından o provakatöre tepki gösterdi. “Ayasofya Camii milletimizin kalbidir” dedi.

YUNAN PROVOKATÖRE TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Ayasofya Camii’nin önüne geçti, Yunan bayrağı açtı. Sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, İstanbul ve Ayasofya’yı hedef aldı. “Ayasofya her zaman bir kilise olacak. Çok yaşa Yunanistan, çok yaşa Konstantinopol. İstanbul’da her zaman bir Yunan şehri olacak” dedi. Ayasofya 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeniden cami olarak kapılarını açmıştı.

Sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Yunanistan bayrağını açarak provokasyon yaptı. Bu görüntüler sosyal medyada da büyük tepki topladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kişiyle ilgili çalışma başlattı. Fenomeninin Türkiye’ye girişi yasaklandı.

“AYASOFYA’NIN MUHAFIZI AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZDIR”

Bu sözlere ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, “Ayasofya’nın muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır” dedi.

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/yunan-bayragiyla-ayasofya-onunde-provokasyon-yapti