Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nden Disney Plus’a çağrı: Atatürk dizisini iptal edin

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Disney Plus’a ‘Atatürk’ dizisinin kaldırılması çağrısında bulundu. Paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

DUVAR – The Armenian National Committee of America-Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye’nin ‘Atatürk’ dizisinin iptal edilmesini istedi.

Açıklamada IMDB’nin adresine de yer verilerek, filmin yayından kaldırılması istendi.

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Paylaşımda, “Disney Plus’a, elinde milyonlarca Yunan, Ermeni, Süryani, Keldani, Süryani, Arami, Maronit ve diğer Hıristiyan şehitlerin kanıyla bir Türk diktatörü ve soykırım katili olan Mustafa Kemal Atatürk’ü yücelten dizisini iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Paylaşıma birçok tepki de gösterildi.

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer alacağı yapım, Cumhuriyetin 100. yılında Disney Plus’ta yayınlanacak.

Yapımın içeriği hakkında henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, dizinin oyuncu kadrosunda İynemli dışında Songül Öden (Zübeyde Hanım), Mehmet Günsür(Alı Rıza Efendi), Sarp Akkaya (Enver Paşa), Berk Cankat (Ali Fuat Cebesoy), Esra Bilgiç (Madam Corinne) gibi isimlerin yer alacağı biliniyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/amerika-ermeni-ulusal-komitesi-disney-plusin-ataturk-dizisini-iptal-etmesini-istedi-galeri-1626209