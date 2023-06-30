Vatikan’a bağışlar azalmasına rağmen hayır fonunun geliri ikiye katlandı

Vatikan’ın hayır fonu Peter’s Pence’ın 2022’deki geliri ikiye katlanarak 107 milyon Euro’ya çıktı.

Son yıllarda cinsel taciz ve mali skandalların ortaya çıktığı Vatikan’da bağışların azalmasına rağmen, yardım fonu Peter’s Pence’ın gelirinde artış yaşandı.

Vatikan, hayır fonunun 2022’deki gelirinin ikiye katlanarak 107 milyon Euro’ya çıktığını açıkladı.

Vatikan ve Papa’nın dünya çapındaki projelerini finanse eden Peter’s Pence fonu, 2022’de 11,5 milyon Euro fazla verdi. Aynı fonda 2021’de 18,4 milyon Euro açık olmuştu. Kurum, aynı yıl 46,9 milyon Euro gelir elde etti.

Papa Francis’in mali şeffaflık kararı sonrası Peter’s Pence fonu için son iki yıldır özel mali tablo hazırlanıyor.

Bu yılki fazlalığın büyük ölçüde daha fazla kilise tarafından işletilen kuruluşların mali tabloya dahil edilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Vatikan’ın açıklamasında özel bireysel bağışçılardan ve her 29 Haziran’da Peter’s Pence fonuna piskoposluklardan gelen katkıların 2022’de az da olsa düştüğü kaydedildi. Gelirin ise Vatikan’ın geniş gayrimenkul varlıklarının satışı ve yönetiminden kaynaklandığı bildirildi.

Vatikan’ın bürokrasisini finanse etmek için yapılan harcamalar geçen yıl 383,9 milyon Euro’ya yükseldi. 2021’de bu rakam 237,7 milyon Euro’ydu.

https://tr.euronews.com/2023/06/30/vatikana-bagislar-azalmasina-ragmen-hayir-fonunun-geliri-ikiye-katlandi