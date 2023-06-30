ÖZEL HABER I “Barış” için dua edince Rus Ortodoks Kilisesi’nden kovulan Rus rahibi, Patrik Bartholomeos affetti, rahiplik unvanını geri verdi

Fener Patriği I. Bartholomeos, Rus Ortodoks Kilisesi’nin “zafer” yerine “barış” için dua etmesi üzerine kiliseden kovduğu ve unvanlarını söktüğü Rus din adamı Ioannou Koval’a rahiplik unvanlarını geri verdi. Barış yanlısı Ortodoks rahip, artık İstanbul Patrikhanesi himayesinde görevine devam edecek.

Şubat ayında, Moskova’nın St. Andrews Kilisesi’nde görev yapan Ortodoks rahip Ioannou Koval, düzenlenen ayin sırasında “zafer” kelimesi yerine “barış” kelimesini kullanmış, bu nedenle de kilise ve hükümet yetkililerine Putin destekçileri tarafından şikayetedilmişti.

Edilen şikayet üzerine Rus Ortodoks Kilisesi, resmi söylemin dışına çıkan rahibin bütün unvanlarını geri almış, kiliseden kovmuştu.

Rahip Koval, bu karar üzerine İstanbul Ortodoks Patrikhanesine başvurdu. 28 Haziran’da verdiği kararla Patrik I. Bartholomeos, Rahip Koval’ın dini değil, siyasi nedenlerle kiliseden çıkarıldığına hükmederek Koval’a yeniden rahiplik unvanının verilmesine karar verdi. Rahip Koval artık, İstanbul Patrikhanesi himayesinde görev alacak.

Fener ve Moskova güç mücadelesi

Bizans’ın yıkılmasından sonra Ortodoks kiliseler hiyerarşisindeki “eşit kiliseler arasında ilk” (primus inter pares) olma imtiyazını koruyan Fener Patrikhanesi, “ekümenik” sıfatıyla dünyadaki Ortodoksların merkezi olmayı sürdürdü. Sovyet devrimi sonrası Slav dünyasında etkisini artıran Fener Patrikhanesi ile Rus Patrikliği arasındaki ilk büyük kriz 1996’da komünizmin ardından Estonya Kilisesi’nin İstanbul’a bağlanmasıyla patlak vermişti. Yakın dönemdeki en büyük çatışma konusu ise Ukrayna oldu. Rus Kilisesi’nin de doğduğu Kiev, 2004’de Rusya karşıtı Turuncu Devrim sonrası Moskova’dan bağımsızlığını ilan ederek bağımsız Kiev Patrikliği’ne dönüştü, bu süreçte de Fener Patrikhanesi ile yakınlaştı. 2014’de Rusya’nın Kırım ve Ukrayna’yı işgali ile Fener-Kiev yakınlaşması arttı. 2016 yılında Fener Patrikhanesi’nin de katılımıyla Girit’te düzenlenen Pan Ortodoks Konseyi’ne, Rus Ortodoks Kilisesi’nin temsilci göndermedi. 2019 yılında Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayınca İstanbul ve Moskova kiliseleri arasındaki bağlar koptu.

https://serbestiyet.com/serbestiyet-in-english/ozel-haber-i-baris-icin-dua-edince-rus-ortodoks-kilisesinden-kovulan-rus-rahibi-patrik-bartholomeos-affetti-rahiplik-unvanini-geri-verdi-134265/