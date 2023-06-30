Mersin’de Dinler Buluşması: Müslüman, Hristiyan ve Yahudi Din Adamları Bayramlaştı

Mersin’de Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen ‘Dinler Buluşması’ etkinliğinde, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları vatandaşlarla bayramlaştı. Her yıl Kurban Bayramı’nda gerçekleştirilen törene İmam Hidayet Yıldız, Mersin İtalyan Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Roshan Cordeiro, Mersin Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur ve Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin katıldı. Buluşmada dualar edilip ilahiler okundu ve din adamları halkla bayramlaştı.

MERSİN’de Kurban Bayramı‘nın 3’üncü gününde ‘Hoşgörü Mezarlığı ‘olarak da adlandırılan Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen ‘Dinler Buluşması’ etkinliğinde, Müslüman, Hristiyan din adamları vatandaşlarla bayramlaştı.

Mersin‘de 1930’lu yılların sonunda kurulan Şehir Mezarlığı, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi inancına mensup vatandaşların yan yana defnedilmesi nedeniyle birliktelik kültürünün önemli sembolü haline geldi. Dönemin Belediye Başkanı Mithat Toroğlu tarafından dünyada ırk ve inanç ayrımcılığının zirve yaptığı zamanlarda 1938 yılında açılan Şehir Mezarlığı, kentin birlikte yaşama kültürünün sembolü haline geldi. Her yıl bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan mezarlık, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi vatandaşların kabrine ev sahipliği yapıyor. Hoşgörü Mezarlığı’nda her yıl Kurban Bayramı’nda din adamlarının katılımıyla dinlerin buluşması töreni yapılıyor. Bu yıl 25’incisi düzenlenen tören, bayramın 3’üncü günü gerçekleştirildi. Törene İmam Hidayet Yıldız, Mersin İtalyan Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Roshan Cordeiro, Mersin Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur ve Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin katıldı. Buluşmada dualar edilip ilahiler okundu. Törenin ardından din adamları halkla bayramlaştı.

Kaynak: DHA

https://www.sondakika.com/haber/haber-mersin-de-dinler-bulusmasi-musluman-hristiyan-ve-y-16077222/