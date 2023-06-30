FIFA sıralamasında Türkiye 2, Ermenistan ise 7 basamak yükseldi

FIFA, haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. 1252.6 puana sahip olan Ermenistan Milli Futbol Takımı, 7 basamak yükselerek 90. sırada kendine yer buldu. Türkiye Milli Futbol Takımı ise 2 basamak yükselerek bin 484 puanla 41. sırada yer aldı.

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda bulunan diğer rakiplerden Hırvatistan 6., Galler 35., Letonya da 134. sırada bulunuyor.

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, bin 843,73 puanla zirvedeki yerini korurken, son Dünya Kupası finalisti Fransa bin 843,54 puanla 2. sırada, bin 828 puanlı Brezilya ise 3. basamakta yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/06/30/Ermenistan-FIFA/251161