Neşe Erberk’in kızı Selin Gurdikyan, Polonya’dan paylaştı: “Birçok güçlü kadının mirasını taşıyormuşum gibi…”

Bu sezonun Miss Turkey güzeli olan Neşe Erberk’in kızı Selin Gurdikyan, yeni güzellik yarışması için gittiği Polonya’dan bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Gurdikyan, Türkiye’nin tescilli güzelleri arasına adını yazdırmıştı. Oldukça iddialı bir çıkış yakalayan Selin Gurdikyan, Türkiye eski güzeli Neşe Erberk’in kızı olarak tanınıyordu. Artık Türkiye’nin tescilli güzeli olarak tanınmaya başlamış olan Selin Gurdikyan, bu kez Türkiye’yi dünyada temsil etmek üzere Miss Supranational yarışmasına gitti. Yarışmadan bir paylaşım yapan Selin Gurdikyan, Türkiye’ye seslendi.

Türkiye’yi temsil etmek üzere Polonya’ya gittiği öğrenilen Selin Gurdikyan, yeni güzellik yarışmasından paylaşım yaptı. Sosyal medyahesabından bir video paylaşan tescilli güzel, o videonun altına düştüğü notla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Yaptığı paylaşımla yarışta hissettiği duyguları aktaran Selin Gurdikyan, annesini de unutmadı. İşte Selin Gurdikyan’ın o paylaşımı…2/3

Üç hafta boyunca Türkiye’yi dünyada temsil etmek için yarışacak olan Selin Gurdikyan’ın diğer yarışmacılarla birlikte kampa girdiği ortaya çıktı. Final yarışı için 14 Temmuz 2023 tarihine kadar kampta olacak olan Selin Gurdikyan, önceki gün yapılan açılış töreninde jüri karşısına çıkarak, iddiasını konuşturdu. Bunun ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşarak açılış hakkında takipçilerine ve Türkiye’dekilere bilgi veren Selin Gurdikyan, annesini de andığı diziler ile sosyal medya kullanıcılarına seslendi.3/3

Türkiye’yi temsilen Polonya’da olan Türkiye’nin son tescilli güzeli Selin Gurdikyan, paylaştığı videonun altına düştüğü notla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Ülkesinden nasıl bahsettiğini anlatan Selin Gurdikyan, o notta; “Bizden sahneye çıktığımızda hem ülkemizle hem de kendimizle ilgili küçük bir bilgi vermemiz istendi. Ben de Türkiye’yle ilgili dünyada iki kıtayı birleştiren tek ülke olduğundan bahsettim. Kendimle ilgili ilginç bir bilgi olarak da annemin zamanında Miss Turkey ve sonrasında da Miss Europe seçildiğini anlattım. Şu anda da sanki onun ve birçok güçlü kadının mirasını taşıyormuşum gibi hissettiğimi söyledim” ifadelerini kullandı.

https://www.bolugundem.com/foto/15589937/nese-erberkin-kizi-selin-gurdikyan-polonyadan-paylasti-bircok-guclu-kadinin-mirasini-tasiyormusum-gibi