Deprem Sonrası Hatay’da Son Durum

Kahramanmaraş’ı 6 Şubat’ta vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yerle bir ettiği şehirlerimizin başında gelen Hatay’ın Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde yaşayan vatandaşlar enkazların ortasında hayata tutunmaya çalışıyor. Şehrin bazı bölgelerinden çadır ve konteyner kentlerde hayat devam ederken bazı bölgeleri terk edilmiş durumda.

Depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürerken esnaf ve vatandaşlar normal hayatlarına devam etmeye çalışıyor.







Depremin en çok hasar verdiği Antakya ilçesinde yıkım çok büyük. Bütün enkaz kaldırıldığında yüzde 80’i bomboş bir arazi olacak. Ayakta duran bina sayısı az. Sağlam bina neredeyse yok. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Antakya’nın meşhur Affan Kahvesi.

Antakya Saray caddesi.

Antakya.

İskenderun konteyner kentlerden biri, henüz kimse yaşamıyor.

İskenderun.

Haber Görüntüleri: MERT TATLI

https://haber.sat7turk.com/deprem-sonrasi-hatayda-son-durum/