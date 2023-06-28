İstanbul’da Bizans İmparatorluğu’ndan kalan görülmesi gereken 5 muhteşem yer!

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle beraber İstanbul nüfusu oldukça azaldı. Trafiksiz bir İstanbul’u gezmek isteyenler için görülmesi gereken 5 önemli Bizans İmparatorluğu’ndan kalan yeri derledik. İşte, Bizans İmparatorluğu’ndan kalan İstanbul’da görülmesi gereken 5 muhteşem yer…

YEDİKULE ZİNDANLARI

Yedikule Zindanları, Roma’dan gelen misafirleri ihtişamlı bir şekilde ağırlamak için MS 500’lü yıllarda 2. Theodosius tarafından inşa ettirildi. İlk olarak 4 kuleye sahip olan yapı daha sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından 3 kule daha eklettirilerek 7’ye tamamlandı. Yapıldığı günden bugüne Hazine-i Hümayün, sanat evi veya hayvanat bahçesi gibi farklı amaçlarla kullanılan Yedikule Zindanları, bir dönem devlet hapishanesi olarak kullanıldıktan sonra akıllarda Yedikule Zindanı olarak kaldı.

KARİYE CAMİİ

Kariye Camii veya eski ismi ile Azize Hora Kilisesi, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Khoara Manastırı’nın merkezini oluşturuyordu. Kesin tarihi bilinmemekle beraber, kimi kaynaklara göre bu yapının MS 500’lü yıllarda inşa edildiği belirtilir. İstanbul’un fethine kadar kilise olarak kullanılan bina, fetihten yaklaşık 50 yıl sonra cami olarak kullanılmaya başladı. Kariye, çok iyi korunmuş fresk ve mozikleri nedeniyle dünya çapında tanınmış bir eserdir. Tipik Bizans mimarisinin özelliklerini taşıyan bina, dışarıdan oldukça sade görünse de içi oldukça süslü ve renklidir.

YEREBATAN SARNICI

Doğu Roma İmparatorluğu’ndan günümüze kadar ulaşmış en büyüleci eselerden birisi de Yerebatan Sarnıcı’dır. Heybetli sütunlar ve gizemli ambiyansı ile eski su deposu, Bizans İmparatoru Justinianus tarafından MS 527 ile 565 yılları arasında yaptırılmıştır. Depo 80.000 ton su kapasitesine sahip. Yazılı kaynaklara göre yağmurdan elde edilen su Büyük Saray ve çevresindeki yapılara dağıtılarak şehrin yüzlerce yıl su ihtiyacını karşılamış.

AYASOFYA

Orijinal Ayasofya, MS 4. yüzyılda Büyük Konstantin tarafından inşa ettirildi. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı harap olan bina, MS 532 ile 537 yılları arasında Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yeniden yaptırıldı. Başlangıçta kilise olarak kullanılan yapı, Osmanlı’nın İstanbul’u fethetmesiyle beraber camiye dönüştürüldü

İSTANBUL MOZAİK MÜZESİ

Sultanahmet Meydanı yakınlarında bulunan İstanbul Mozaik Müzesi’nde Büyük Saray’ın avlusundan çıkarılan mozaik kalıntılar sergilenir. İlk olarak 1933’te keşfedilen ve daha sonra 1950’lilerde tamamen kazılan mozaik zeminler, bugünkü Arasta Çarşısı’nın hemen altında bulundu. Müzeyi oluşturan Büyük Saray mozaikleri MS 450 – 550 yılları arasında tarihlenir ve dini figürlerden ziyade günlük hayat, avlanma ve mitolojik sahneleri betimler.

https://www.haberturk.com/istanbul-da-bizans-imparatorlugu-ndan-kalan-gorulmesi-gereken-5-muhtesem-yer-3603478/2