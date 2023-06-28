Gülsüm Cengiz: Demre inanç, kültür ve arkeolojik zenginliktir

Kaynak: Gülsüm Cengiz: Demre inanç, kültür ve arkeolojik zenginliktir

Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, Kültür, tarih, arkeolojik varlık ve inanç turizminde Türkiye ve Antalya turizmi için Demre’nin tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.

Abdurrahman Büyükkeskin

Demre/Antalya- Antalya’nın Demre(Kale) İlçesi Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz Antalya’nın kadın muhtarlarını Demre’de misafir etti. Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, Kültür, tarih, arkeolojik varlık ve inanç turizminde Türkiye ve Antalya turizmi için Demre’nin tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.

Demrenin Likya Birliği’nin çok önemli şehirlerinden olduğunu hatırlatan Başkan Gülsüm Cengiz, ” Myra Antik Kent Likya Birliği’nin çok önemli şehri. Yine Kaş’ın Patara(Gelemiş Te) dünyaya gelen ve gençliği ve ömrü ve öğretileri Demre’de süren tüm dünyanın Noel’de beklediği Aziz Nicholas gibi inanç değeri var. Yıllık 1 milyona yakın Hristiyan Ortodoks dini vecibelerini yerine getirme ve hacı olmak için Demre’ye Aziz Nicholas’ın meftun olduğu kiliseyi ziyarete geliyorlar. ” dedi.

Demre ziyaretine Muhtarlık Hizmetleri Daire Başkanı Cihangir Yılmaz, Konyaaltı- Uluç Muhtarı aynı zamanda Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Antalya İl Temsilcisi Hülya Bozkurt, Antalya’mızın İlk Kadın Muhtarı olan Muratpaşa-Meltem Muhtarı Muazzez Kaval, Muratpaşa-Etiler Muhtarı Nesrin Kuş, Muratpaşa-Üçgen Muhtarı Aynur Baycın, Kumluca-Altınyaka Muhtarı Havva Karakuş, Konyaaltı-Öğretmenevleri Muhtarı Mihriban Kılıç Sarı, Kemer-Yenimahalle Muhtarı Münevver Erkal’a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.

Yerel yönetimlerde kadınların yer alması son derece önemli ve gurur verici. Tüm kadın muhtarlarımızı cesaretlerinden ötürü tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

Kaynak: Gülsüm Cengiz: Demre inanç, kültür ve arkeolojik zenginliktir