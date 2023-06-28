Ermeni güreşçilerin yeni başarıları

İspanya’da Santiago de Compsotela şehrinde düzenlenen Avrupa gençler grekoromen güreş stil şampiyonasında Ermeni sporcular ilk madalyaları kazandı.
Grekoromen stil 63 kiloda Ermeni güreşçi Yurik Hoveyan finalinde Moldovalı Vitali Eromienko’yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Vigen Nazaryan 87 kg altın madalya mücadelesinde Gürcü güreşçi Achiko Bolkwadze’den 4-5’lık skorla acı bir yeneliği alıp gümüş madalyanın sahibi oldu.
55 kg Homeros Arakelyan ise Avrupa gençler grekoromen güreş stil şampiyonasında Türk güreşçi Muhammed Çakir’e karşı 11-6 skorla muhteşme zaferle bronz madalya kazandı.
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