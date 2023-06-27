Hollanda’da açılan dünyanın ilk ‘İslam Deneyim Merkezi’ ön yargıları yıkıyor

Son teknolojilerin kullanıldığı ve dünyada bir ilki temsil eden İslam Deneyim Merkezi İslam’a ve Müslümanlara karşı olan önyargıları yıkmayı hedefliyor.

Rotterdam’da açılan ve İslam’ı sanal gerçeklik gözlüğü, hologram ve 8D ses teknolojileriyle anlatan “İslam Deneyim Merkezi” dünyada bir ilki temsil ediyor. Merkez özellikle İslam’a karşı olan ön yargıları yıkmayı hedefliyor.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisinde (PVV) bir dönem milletvekilliği yapan, İslam karşıtı kitap yazarken Müslümanlığı seçen Joram van Klaveren’ın kurucusu olduğu ve temsilciliğini yürüttüğü İslam Deneyim Merkezi (IXC) Vakfı tarafından açılan merkez, Müslümanlara ve gayrimüslimlere İslam dinini anlatmayı ve İslam ile Müslümanlara karşı ön yargıları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Modern teknolojilerin kullanıldığı İslam Deneyim Merkezi’nde, sanal gerçeklik gözlüğü, hologram ve 8D ses teknolojileri bulunuyor.

Van Klaveren, basına yaptığı açıklamada üç yıl önce kurulan IXC Vakfının, yüksek teknoloji kullanılarak İslam’ın anlatıldığı uygulamayı ilk önce okullarda öğrencilere yönelik başlattığını, gelen yoğun talep üzerine sabit bir yere taşıma fikrinin doğduğunu ve İslam Deneyim Merkezi’nin açıldığını dile getirdi.

İslam Deneyim Merkezinin birinci hedefinin insanları İslam hakkında bilgilendirmek olduğunu belirten van Klaveren, ikinci hedeflerinin önyargıları ortadan kaldırmak ve üçüncü hedeflerinin ise insanların birbirine geniş bir empatiyle yaklaşarak iyi davranması gerektiğini teşvik etmek olduğunu dile getirdi.

Van Klaveren, İslam Deneyim Merkezinin dünyada bir ilk olduğuna vurgu yaparken “İslam değişmez bir dindir, mesaj hep aynıdır. Biz burada sadece İslam’ı sanal gerçeklik gözlüğü, hologramlar, 8D ses gibi yüksek teknolojiyle sunmaya çalışıyoruz. İslam geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de bir parçasıdır.” ifadesini kullandı.

Merkezin açıldığı andan şu ana kadar yoğun ilgi ile karşılandığını belirten Van Klaveren, ziyaretçiler arasında Hollanda’nın dışından, Almanya ve Belçika’dan da ziyaretçilerin olduğunu dile getirdi.

Van Klaveren ziyaretçilerin yaklaşık beşte birinin gayrimüslim, İslam’a ilgi duyan veya bu konuda soruları olan kişilerden oluştuğunu dile getirdi. Merkeze, Müslüman olma aşamasındaki ve İslam’la ilgili bazı cevaplar arayan kişilerin de ziyaret ettiğini belirtti.

ABD ve Belçika’dan merkeze çok ilgi duyulduğunu ifade eden van Klaveren, bazı kuruluşların franchise teklifinde bulunduğunu, uzun vadede bu plana sıcak baktıklarını ancak öncelikle Hollanda’daki merkezi genişletmek ve geliştirmeyi hedeflediklerini, dile getirdi.

Van Klaveren farklı teknikler kullanılarak İslam’ın anlatıldığı uygulamanın hala okullarda sergilenmeye devam ettiğini, kendilerini davet eden, cami, okul, kilise, sinagog veya diğer kurumlar olsun fark etmeksizin her yere giderek 45 dakikalık sunum yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Eski siyasi iş arkadaşı olan aşırı sağcı Geert Wilders’i (PVV lideri) İslam Deneyim Merkezine davet ettiğini belirten Van Klaveren, doğum gününde Wilders’a bir giriş kartı göndereceğini söyledi.

https://www.sonhaber.eu/hollandada-acilan-dunyanin-ilk-islam-deneyim-merkezi-on-yargilari-yikiyor