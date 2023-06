Güle güle ‘Melek Adam’

Güler yüzü ve yardımseverliği ile bilinen, İskenderun’daki Hristiyan cemaatinin sevilen ismi İlyas Demir vefat etti. Kendisi de depremzede olmasına rağmen asrın felaketinde yaraların hızlı sarılması ve yardımların kiliseden vatandaşlara ulaştırılması çabasıyla takdir toplayan Demir’in vefatı camiada üzüntüye neden oldu.

Abdo ve Sümeyye Demir’in abileri, İlyas Öner’in kuzeni olan İlyas Demir’in cenazesi 27 Haziran Salı günü(bugün) saat 15:00’te Aziz Corc (Mar Circos) Kilisesi’nden kaldırılacak.

Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Can Teymur, bugün sonsuzluğa uğurlanacak olan cemaatin iyilik meleğine şu duygusal cümlelerle veda etti, “Çok üzgünüz…. İlyas Demir’i kaybettik… O imanlı ve iyi bir insandı. Kalbi tertemiz bir kardeşimizdi. Kimseye en ufak bir zararı, sitemi olmazdı.. Yaşadığımız deprem felaketinde gelen yardım ve erzakları en önde o sırtlayıp taşırdı, dağıtımında gönülden koştururdu, an ve an yanımızdaydı, her işi görev bilir ve seve seve koşardı. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.”

