Gelmiş geçmiş en sağ meclis

Yunanistan da Avrupa’da yükselen sağ ve göçmen karşıtlığından nasibini aldı. İkinci kez kurulan sandıktan sağcı Miçotakis oylarını artırarak çıktı. Sürpriz şekilde 34 koltuk kazanan aşırı sağcı partiler ise endişe yaratıyor.

Avrupa’da pandeminin ardından ekonomik kriz ve savaştan kârlı çıkan sağ, Yunanistan’da da gücüne güç kattı. Son dört yıldır tek başına iktidarda olan sağcı Yeni Demokrasi Partisi (ND), son zamanlarda yaşanan tren kazası ve göçmen teknesi faciası gibi krizlere rağmen ikinci kez kurulan sandıktan daha da güçlü çıkarak mecliste çoğunluğu sağladı. Aşırı sağcı partilerin de sürpriz şekilde mecliste yer almasıyla son yılların en “sağcı hükümeti” göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 97,75 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçların ardından ND yüzde 40,56 ile 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye ve 151 sandalye sayısını aşarak tek başına iktidar olmaya hak kazandı. ND Lideri Kiryakos Miçotakis, yemin ederek Başbakanlık görevine başladı. Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun huzurunda yemin eden Miçotakis, bir aylık aradan sonra tekrar Başbakan oldu. Törenin ardından Başbakanlık’a geçen Miçotakis, burada görevi geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas’tan devraldı.

21 Mayıs’taki genel seçimde aldığı yüzde 20,07’lik oy oranından 17,83’e gerileyen Radikal Sol İttifak (SYRIZA), 47 milletvekilliği kazanarak ana muhalefet olmayı garantiledi. PASOK-KINAL ittifakı yüzde 11,86 ile 32, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,67 ile 20 milletvekilliği kazandı. Özgürlük Seyri Partisi yüzde 3,17 ile 8 sandalyenin sahibi oldu.

EN GERİCİ PARLAMENTO

Muhafazakâr ND ve diğer aşırı sağcı partilerin oylarındaki artış ise Avrupa’yı saran “sağ dalganın” Yunanistan’ı da ele geçirdiğini gösterdi. 2020 yılında suç örgütü olduğu gerekçesiyle dağıtılan neo-Nazi örgütü Altın Şafak’tan İlias Kasidiaris’in desteğini açıkladığı aşırı sağcı Spartalılar Partisi ise yüzde 4,68 oy oranıyla meclise 13 milletvekili sokmayı başardı. 13 yıl hapis cezası kapsamında tutuklu bulanan Kasidiaris twitter’dan “Küstah bir düşmanı yendik. Bu Yunanistan ve yurdumuz için büyük bir zafer” paylaşımını yaptı. Diğer aşırı sağcı partiler Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,45 ile 12, Zafer Partisi yüzde 3,7 ile 10 koltuk kazandı. Böylece Yunanistan tarihindeki en sağcı parlamento oluştu. Sandıktaki zaferin ardından konuşma yapan YD lideri Kiryakos Miçotakis, “Bugün, ülkeyi geri bırakan ve toplumu bölen travmatik yalan ve zehir döngüsü sona eriyor” dedi. “Mucizeler vaat etmiyorum” diyen Miçotakis şöyle devam etti: “Yunanistan’ı dinamik bir büyüme, daha yüksek ücretler, daha iyi kamu ve ücretsiz sağlık hizmetleri ile daha düşük eşitsizlikler, daha verimli ve dijital bir devlet ve güçlü bir Avrupa ile dönüştürebilecek ikinci bir dönem için hedeflerimiz yüksek. Tüm bunları gerçekleştirmek için hem planımız hem de deneyimimiz var. Yarından itibaren yeni hükümet, sandığın haklı çıkardığı bir dizi fikir ve siyasi tutumu yansıtmakla yükümlüdür.”

TEHLİKE YARATIYORLAR

SYRİZA lideri Aleksis Çipras ise, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, üç aşırı sağ partinin meclise girmesinden YD’yi sorumlu tuttu. Seçimde başarısız olduklarını kaydeden Çipras, “Meclise biri faşist gruplarla bağlantılı aşırı sağcı üç partinin girmesi, sağdaki Miçotakis’in mecliste çoğunluğa sahip olması ile birleşince olumsuz bir sonuç oluşturuyor” dedi. PASOK Lideri Nikos Andrulakis ise partisinin oy oranını artırdığını, öte yandan aşırı sağcı partilerin yükselişinin de bir tehlike olduğunu belirtti.

***

SAĞCI PARTİNİN İLK ZAFERİ

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) adayı Robert Sesselmann, Thüringen eyaletinde yer alan Sonneberg’de yapılan seçimi kazanarak ülkenin ilk aşırı sağcı kaymakamı oldu. Ana akım partilerin radikal görüşleri nedeniyle işbirliği yapmayı resmen reddettiği Sesselmann, ikinci turda oyların yüzde 52,8’ini aldı. AfD kuruluşundan 10 yıl sonra ilk üst düzey bir makamı kazanmış oldu. Bazı medya kuruluşları, Sesselmann’ın galibiyetini siyasi bir “deprem” ve “aşırı sağ parti için dikkate değer bir başarı” olarak yorumladı. AfD son aylarda özellikle ülkenin doğusunda oylarını dikkate değer biçimde artırdı. Geçen günlerde yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre AfD, ülke genelinde iktidardaki üçlü koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oy oranını geçti. AfD’nin oy oranı yüzde 19’a yükseldi, SPD’nin oy oranı ise yüzde 17’ye geriledi. Haziran başında yapılan bir ankette iki parti de yüzde 18’erlik oy oranıyla ana muhalefet Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) ardından ikinci sırayı paylaşmıştı.

https://www.birgun.net/haber/gelmis-gecmis-en-sag-meclis-448574