Bakü ile imzalanacak antlaşmada Yerevan için zorunlu ve ilkel 3 nokta var

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde Ermenistan heyeti temsilcisi Ruben Rubinyan basın toplantısında Bakü ile gelecekte imzalanacak antlaşmada Yerevan için zorunlu ve ilkel 3 nokta var.

1․ Ülkeler tarafından birbirinin toprak bütünlüğü tanımasında net ve belirli bir harita olması

2․ Uluslararası mekanizma uygulamasıyla Bakü-Stepanakert diyalog çerçevesinde Dağlık Karabağ halkının haklarının ve güvenliğinin garanti etmesi

3․ Bu garantileri gerçekleşmek için bir kuruluşun oluşturması

Ayrıca, Rubinyan, Azerbaycan’ın geçmişte anlaşmaya varılan noktaların bozmasını da hatırlattı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/06/27/Rubinyan/251012