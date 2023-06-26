Papa Françesko’nun 2023 Dünya Gençlik Günü Programı Açıklandı

Vatikan Basın Ofisi, Papa Françesko’nun 1-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında Lizbon, Portekiz’de gerçekleşecek olan 2023 Dünya Gençlik Günü programını yayınladı. Etkinliğe katılmak için 400 bin’den fazla genç kayıt yaptırdı.

Papa Françesko yayınladığı bir video mesajında, gençlerin Lizbon’a seyahat etme arzusunun kendisini sevindirdiğini söyledi. Papa 2013’te Rio de Janeiro, Brezilya; 2016’da Krakow, Polonya ve 2019’da Panama’da düzenlenen Dünya Gençlik Günü etkinliklerine başkanlık etti.

2022’de düzenlenmesi gereken Dünya Gençlik Günü, Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Bu yılki Gençlik Günü’nün teması Luka 1:39‘da yer alan ”Meryem kalkıp aceleyle gitti” sözü olacak. İsa Mesih’i doğuracağı müjdelenen Meryem, sevinçle kuzeni Elizabet’i ziyaret etti.

Seyahat Güzergâhı

2 Ağustos Çarşamba: Portekiz’e varış

Papa, 2 Ağustos Çarşamba günü Roma’nın Fiumicino havaalanından ayrılarak Lizbon’daki Figo Maduro Havalimanı’na varacak. Ardından Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa tarafından karşılanacak. Ayrıca Belèm bölgesinde yetkililer ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelecek. 16:45’te Başbakan ile buluşacak ve saat 17.30’da episkoposlar, rahipler, diyakozlar ve inanlılarla birlikte akşam ayinine katılacak.

3 Ağustos Perşembe: Karşılama Töreni

Papa Françesko, Perşembe sabahı Katolik Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşacak. Ardından Lizbon’dan ayrılarak Cascais’e gidecek ve Scholas Occurentes’in gençleriyle bir araya gelecek. Öğleden sonra Edward VII Park’ta gerçekleşecek olan Dünya Gençlik Günü’nün karşılama töreni için Lizbon’a dönecek.

4 Ağustos Cuma: Gençlerle Haç Yolu

4 Ağustos Cuma sabahı gençler, Belèm’deki so Impèrio meydanında kutsal emanetleri alacak. Papa Françesko sabah saatlerinde yardım kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek. Öğlen 12’de Apostolik Kilise’de gençlerle öğle yemeğine katılacak. Papa Françesko, akşam saatlerinde ise Haç Yolu (Via Crucis) ayinini yönetecek.

5 Ağustos Cumartesi: Fatima ziyareti ve İbadet Hizmeti

Papa Françesko, 5 Ağustos Cumartesi sabahı Fatima Meryem Ana Tapınağı’nı ziyaret edecek. Sabah 8.00’de Lizbon’dan helikopterle ayrılarak Fatima Stadyumu’na gidecek ve sabah 9.30’da gençlerle birlikte Kutsal Tesbih duasını gerçekleştirecek. Ardından öğlen saatlerinde başkente dönmesi planlanıyor. Sonrasında saat 18:00’de St. John de Britto Koleji’nde İsa Cemiyeti üyeleriyle toplantıya katılacak ve saat 20:45’te Tejo Park’ta gençlerle akşam ayinine katılacak.

6 Ağustos Pazar: Ayin ve Vatikan’a dönüş

Dünya Gençlik Günü’nün kapanış ayini Papa Françesko tarafından Tejo Park’ta gerçekleştirilecek. Papa, öğleden sonra Figo Maduro Havaalanı’ndan ayrılmadan önce Dünya Gençlik Günü gönüllüleriyle bir toplantıya katılacak.

Papa Françesko’nun dönüş uçağı saat 18.15’te kalkacak. Saat 22.15’te uçağın Fiumicino Havaalanı’na varması planlanıyor. (Vatican News)

https://haber.sat7turk.com/papa-franceskonun-2023-dunya-genclik-gunu-programi-aciklandi/