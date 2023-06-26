Blinken-Mirzoyan-Bayramov görüşmelerinde ikinci tur başlıyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, çalışma ziyareti için Washington’a gitti.

Washington’da 27 Haziran’da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ilişkin anlaşmayla ilgili müzakerelerin bir sonraki turu başlayacak.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken geçtiğimiz ay Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u biraraya getirmişti.

İki hafta önce başlaması gereken görüşmeler Azerbaycan’ın talebiyle ertelenmişti.

Bugün başlaması beklenen görüşmeler, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in daveti üzerine yapılan ikinci tur barış müzakereleri olacak.

İki ülke dışişleri bakanlarının kapalı görüşmelerine devam etmesi bekleniyor.

Kaynaklar müzakerelerin 29 Haziran’a kadar sürebileceğini söyledi. Ayrıca iki ülke dışişleri bakanlarının Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcileriyle de görüşecekleri belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, görüşmelerin 29 Haziran’a kadar devam edebileceğini söyledi.

Miller “Burada çok hassas diplomatik görüşmeler yapılacak. Barışın ulaşılabilir olduğuna, doğrudan diyaloğun sorunları çözme ve kalıcı, onurlu bir barışa ulaşmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz” dedi.

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ABD’de bundan önceki müzakereler 1-4 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos