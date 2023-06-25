Yunanistan seçimleri: Miçotakis’in partisi tek başına iktidar

Yunanistan İçişleri Bakanlığı, oyların yüzde 90’ının sayıldığı ülkede YD partisinin yüzde 40,52 oy aldığını açıkladı. Miçotakis, “Sorunlarla yüzleşiyoruz, tüm vatandaşların yanındayız” dedi.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Yunanistan, 21 Mayıs’taki erken parlamento seçimlerinde hükümetin kurulamaması üzerine bugün tekrar sandık başına gitti.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, seçimlere katılımın yüzde 52 olduğu ve geçerli oyların yüzde 90’ının sayıldığı ülkede, Kiryakos Miçotakis’in Yeni Demokrasi (YD) partisi tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti.

Bakanlığın açıklamasına göre, partilerin oy oranları şu şekilde:

YD: Yüzde 40,52

SYRİZA: Yüzde 17,84

PASOK: Yüzde 11,96

Yunanistan Komünist Partisi (KKE): Yüzde 7,61

Helen Çözümü: Yüzde 4,48

Spartalılar: Yüzde 4,71

NİKİ: Yüzde 3,73

Özgürlük Seyri: Yüzde 3,16

YD’NİN 300 SANDALYELİ MECLİSTE 158 SANDALYE ALMASI BEKLENİYOR

Açıklanan bu oranlara göre, 300 sandalyeli Yunanistan meclisinde yüzde 3’lük seçim barajını geçen siyasi partilerin sandalye sayısının şu şekilde olması bekleniyor:

YD: 158

SYRİZA: 47

PASOK: 32

Yunanistan Komünist Partisi (KKE): 20

Helen Çözümü: 12

Spartalılar: 13

NİKİ: 10

Özgürlük Seyri: 8

SEKİZ SİYASİ PARTİ MECLİSTE TEMSİL EDİLECEK

Buna göre, yeni mecliste sekiz siyasi parti temsil edilecek. Muhafazakâr YD’nin dışında üç aşırı sağ-popülist parti (Helen Çözümü, Spartalılar ve NİKİ) ile dört sol parti (SYRİZA, PASOK, KKE ve Özgürlük Seyri) yeni mecliste yer alacak.

MİÇOTAKİS’TEN İLK MESAJ: ‘MUCİZELER VAAT ETMİYORUM’

Yeni Demokrasi (YD) lideri Kiryakos Miçotakis, partisinin elde ettiği yeni seçim zaferi sonrasında bir konuşma yaptı. Miçotakis, konuşmasında, “Bugün, ülkeyi geri bırakan ve toplumu bölen travmatik yalan ve zehir döngüsü sona eriyor. Yunan halkına güvenleri için teşekkür ediyor ve minnettarlığımı sunuyorum. Kişisel olarak, şimdi ülkeme tüm gücümle hizmet etmek için daha ağır bir görev üstlendiğim düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

“Mucizeler vaat etmiyorum. Ancak sizi temin ederim ki hiçbir kibir ya da küstahlığa müsamaha göstermeden, planlı, özverili ve her şeyden önemlisi çok çalışarak ulusal görevime sadık kalacağım” diyen Miçotakis, şöyle konuştu:

“Sorunlarla yüzleşiyoruz ve tüm vatandaşların yanındayız. Yunanistan’ı dinamik bir büyüme, daha yüksek ücretler, daha iyi kamu ve ücretsiz sağlık hizmetleri ile daha düşük eşitsizlikler, daha verimli ve dijital bir devlet ve güçlü bir Avrupa ile dönüştürebilecek ikinci bir dönem için hedeflerimiz yüksek. Tüm bunları gerçekleştirmek için hem planımız hem de deneyimimiz var. Yarından itibaren yeni hükümet, sandığın haklı çıkardığı bir dizi fikir ve siyasi tutumu yansıtmakla yükümlüdür.

Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bu nedenle her zaman daha geniş bir uzlaşı arayışı içinde olacağım. Tüm Yunanlılar için başbakan olacağım. Vatandaşlar, özellikle de en zayıf olanlar devleti yanlarında hissetmelidir.”

SRYİZA’DA OY KAYBI, PASOK VE KKE’DE ARTIŞ

2015-2019 döneminde iktidar olan ana muhalefetteki merkez sol parti SYRİZA ise 21 Mayıs seçimlerinde yüzde 20,07 oy alırken bugünkü seçimlerde oy oranı yüzde 17 bandına geriledi.

SYRİZA lideri Aleksis Çipras, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, üç aşırı sağ partinin meclise girmesinden YD’yi sorumlu tuttu. Seçimde başarısız olduklarını kaydeden Çipras, “Sonuç bizim açımızdan olumsuz, ciddi bir seçim yenilgisi yaşadık. Seçim sonucu esas olarak toplum ve demokrasi açısından olumsuzdur. Üç aşırı sağ partinin varlığı olumsuz bir gelişme. YD liderliği bu gelişmeden sorumludur” ifadelerini kullandı.

Mayıs seçimlerinde yüzde 11,5 ve 7,2 oy alan PASOK ve KKE ise oy oranlarını yüzde 11,96 ve 7,61’e yükseltti. Özgürlük Seyri de yeni meclise giren dördüncü sol parti oldu.

SPARTALILAR, NİKİ VE HELEN ÇÖZÜMÜ DE MECLİSTE

Pazar günü açıklanan oy oranlarına göre, 2020’de ‘suç örgütü’ olarak ilan edilen ve dağıtılan neo-Nazi örgütü Altın Şafak’ın unsurlarının desteklediği Spartalılar da meclise girdi. Spartalıların yanı sıra bazı kilise kesimlerinin desteklediği NİKİ de yeni meclisteki yerini aldı. Bir diğer popülist parti Helen Çözümü de mecliste temsil edilmeye devam edecek.

https://www.gazeteduvar.com.tr/yunanistan-secimleri-micotakisin-partisi-tek-basina-iktidar-haber-1625552