Papa’dan özel davet

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco’nun İtalya’daki davetine katıldı. Vatikan Müzesi’nde yapılan ve 200 sanatçının katıldığı davette ünlü yönetmene Papa Francesco özel ilgi gösterdi.

KATOLİK dünyasının ruhani lideri Papa Francesco, aralarında dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in bulunduğu, sanat dünyasının 200 önemli ismini Vatikan’da ağırladı. Vatikan Müzesi’nin çağdaş ve modern sanat koleksiyonunun açılışının 50’nci yılı nedeniyle gerçekleşen etkinliğe katılanlar arasında Marco Bellocchio, Roberto Saviano, Anselm Kiefer, Anish Kapoor gibi ünlü isimler vardı.

İKİ KÜLTÜRÜ

BİRLEŞTİRDİ

Kültür ve Eğitim Bakanı Kardinal Jose Tolentinode Mendonça’nın, kilisenin sanat ve sanatçıların dostu olduğunu vurgulamak istedikleri için düzenlediklerini belirttiği etkinlikte Ferzan Özpetek’e ilgi yoğundu. Papa’nın da samimiyetle karşıladığı Ferzan Özpetek için İtalyan basını, “İki kültürü birleştiren yönetmen. Sanatı insanın ruh halini etkiliyor, çok önemli bir iş yapıyor” yorumunu yaptı.

Bakan ve hayal eden gözler

Papa ise yaptığı konuşmada, “Bakan ve hayal eden gözlersiniz” dediği ünlü konuklarına, “sadece bakmak yetmez, hayal kurmak da gerekir” diyerek sanata ve sanatçıya verdiği değeri dile getirdi.

Hürriyet Gazetesi