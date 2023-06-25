Kamp Armen, 40 yıl sonra yeniden

İskender Özsoy, İBB tarafından restore edilen Kamp Armen’e dair yazdı.

İskender ÖZSOY

Aralarından Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in sekiz yaşından itibaren 20 yıl emek verdiği Tuzla’daki Ermeni Yetimhanesi (Kamp Armen) 40 yıl sonra küllerinden doğuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün girişimleri sonucu faaliyeti 13 Ocak 1983 tarihinde durdurularak kapatılan yetimhane eski sahiplerine verildi. O tarihten 2015 yılına kadar atıl halde duran 1500 yetim çocuğun 21 yıllık “yuva”sı Kamp Armen aynı yıl sahipleri tarafından yıkıldı.Yıkımın üzerinden sekiz yıl geçtikten sonra yeni Kamp Armen’in inşaatına başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı temel kazısı tamamlandı. Yakında temele tesviye betonu dökülecek, çelik hasır döşenecek.

Yeni Kamp Armen’in hayırseverlerin ve gönüllü yardım kuruluşlarının desteğiyle iki yılda tamamlanması planlanıyor. Kamp tamamlandığında eskisi gibi hizmet verecek. Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilise Mektebi ve Vakfı Ruhani Lideri Kirkor Ağabaloğlu, imkanlar ölçüsünde bütün kimsesiz ve fakir aile çocuklarına ulaşmak istediklerini söylüyor.

ESKİSİNDEN BÜYÜK

Ağabaloğlu şu ifadeleri kullanıyor: “Kamp tamamlandığında yüz kişilik yatakhanemiz, derslikler, iki yüz kişilik konferans salonu ve seksen çocuğumuza bilgisayar eğitimi verecek bölümümüz olacak. Bunların yanı sıra çocuklarımızı sosyal ve ruhsal alanda da eğiteceğiz. İki yılda tamamlamayı ve eski işlevine kavuşturmayı planladığımız Yeni Kamp Armen için hayırseverler, gönüllü yardım kuruluşları ve belediyelerin yardımını bekliyoruz. Ayrıca bir heyetle çevre belediyeleri ziyaret edip yardım talep edeceğiz. Tuzla Belediyesinin tapuyu verme konusunda yardımı oldu. Arsanın 3 bin 700 metrekaresi belediyenin. Biz arsanın 4 bin 700 metrekaresine inşaat yapacağız. Ama arsanın tümü sosyal tesis olarak kullanılacak. Yeni bina eski binadan büyük olacak. 1100 metrekare taban üzerene bodrum, giriş ve giriş üstü olarak inşaatı tamamlayacağız.”

KAMP ARMEN’İN GEÇMİŞİ

İstanbul’un Tuzla ilçesinde temeli 6 Ocak 1962 tarihinde atılan Ermeni Yetimhanesinin (Kamp Armen) inşaatında yaşları sekiz ila 12 arasında değişen 30 çocuk, Tuzlalı “Hasan Kalfa”nın (Hasan Güloğlu) nezaretinde çalıştı. O yılın yazında, inşaat devam ederken çadırlarda da olsa kampta hayat filizlendi. Kampın tamamlanması beş yıl sürdü. Ancak yetim cemaat çocukların Kamp Armen günleri 1979 yılından itibaren gölgelenmeye başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 23 Şubat 1979 tarihinde Kartal 3. Asliye Hukuk Hakimliğine başvurarak vakfın elindeki tapunun iptal edilmesini ve eski sahibine geri verilmesini istedi. Dört yıl süren davanın sonunda mahkeme arazinin sahiplerine iadesine karar verdi. Karar üzerine 13 Ocak 1983 tarihinde yetimhanenin faaliyeti durduruldu ve kapatıldı. Yargıtayın 1987’de yerel mahkeme kararını onaylamasıyla Kamp Armen’e el konulması süreci tamamlandı.

https://www.evrensel.net/haber/493213/kamp-armen-40-yil-sonra-yeniden