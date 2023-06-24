Nazi sembollerine yasak tasarısı, gamalı haçlarda talep patlaması yarattı

“14 yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir şey görmedim”

Avustralya‘da hükümetin Nazi sembollerine yasak getirme tasarısının ardından, Nazi hatıra eşyalarına talep fırladı.

Batı Avustralya eyaletinin en büyük askeri antika dükkanı JB Military Antiques’in sahibi Jamey Blewitt, Nazi döneminden kalma hatıra eşyaları için böyle bir taleple daha önce karşılaşmadığını söyledi.

Blewitt, “Gerçekten çığ gibi talep var. 14 yıldır bu işi yapıyorum, bu kadar çok kişinin bizi aradığını, e-posta gönderdiğini ya da alışveriş yaptığını görmemiştim” dedi.

Dükkan sahibi, mağazanın koleksiyonunda Nazi Almanyası döneminden kalma miğfer, askeri üniforma, hançer ve madalyaların yer aldığını, bunların çoğunun hızlı şekilde satıldığını belirtti.,

Blewitt, söz konusu eşyaları satın alan kişilerin neo-Nazi olarak yaftalanmaması gerektiğini savunarak, “Bu eşyaları tarih delisi oldukları için topluyorlar, neo-Nazi değiller. Alman askeri hatıra eşyaları çok popüler ama ben bir kez bile bir neo-Nazi’ye eşya satmadım” dedi.

II. Dünya Savaşı’ndan kalma hatıra eşyaları satan Henry’s Military Collectables müzayede evinin sahibi Henry Fijolek de bunun koleksiyoncular için bir tutku olduğunu ifade etti.

Fijolek, bazı kişilerin koleksiyonlarının yüz binlerce dolar değerinde olduğunu söyledi.

Öte yandan mağaza sahibi, hükümetin yasak getirme kararının onaylanması halinde bu eşyaların karaborsada satılacağını savundu.

Avustralya’daki Yahudilerin haklarını koruyan, kâr amacı gütmeyen Hakaretle Mücadele Komisyonu’ndan Dvir Abramoviç ise müzayede evlerini eleştirerek, “Bu hatıra eşyalarını satan mağazalar utanmalı” dedi.

Avustralya hükümeti, Nazi Almanyası’na ait gamalı haç ve paramiliter örgüt Schutzstaffel’ın (SS) sembollerinin halka açık şekilde ve çevrimiçi ortamda sergilenmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.

Ülkedeki neo-Nazi ve radikal sağcı hareketlerin yükselişine karşı tedbir amaçlı getirilmesi öngörülen yasağı ihlal edenlere bir yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Yasanın onaylanması için görüşmelerin ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor.



Independent Türkçe, Guardian, BBC

https://www.indyturk.com/node/642556/d%C3%BCnya/nazi-sembollerine-yasak-tasar%C4%B1s%C4%B1-gamal%C4%B1-ha%C3%A7larda-talep-patlamas%C4%B1-yaratt%C4%B1